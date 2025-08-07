G4Media.ro
Hackerii au piratat datele personale ale participanților acreditați la Festivalul Internaţional de…

Hackerii au piratat datele personale ale participanților acreditați la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia 2025, care începe pe 27 august

Festivalul de Film de la Veneţia, a cărui a 82-a ediţie se desfăşoară între 27 august şi 9 septembrie 2025, a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic care a compromis datele personale ale participanţilor acreditaţi la evenimentul din acest an, a dezvăluit The Hollywood Reporter, transmite News.ro.

Într-o notificare trimisă celor afectaţi, organizatorii Mostra au declarat că atacul a avut loc la 7 iulie, când indivizi au accesat şi copiat documente stocate pe serverele festivalului. Ca urmare, au fost furate date precum nume, adrese de e-mail, numere de telefon, coduri fiscale şi adrese poştale.

Festivalul, scrie The Hollywood Reporter, ne-a asigurat că „echipa sa IT a intervenit rapid, izolând şi securizând sistemele afectate”. Aceasta a adăugat: „Autorităţile competente au fost informate imediat şi au fost lansate operaţiunile de restaurare”.

Nu este prima dată când un atac cibernetic vizează un mare festival european. În 2022, sistemul de bilete online al Festivalului de la Cannes a fost inundat de „roboţi”, după spusele organizatorilor evenimentului.

