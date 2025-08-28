G4Media.ro
Ilie Bolojan: Am luat decizia să creştem baza de impozitare la impozitele…

ilie bolojan incruntat
Foto: InquamPhotos / George Călin

Ilie Bolojan: Am luat decizia să creştem baza de impozitare la impozitele pe proprietate la persoanele fizice

Articole28 Aug 5 comentarii

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că va creşte baza de impozitare la impozitele pe proprietate – casă şi maşină – la persoanele fizice, menţionând că o bună parte din acest venit va rămâne autorităţilor locale, transmite Agerpres.

„Un impact direct asupra locuitorilor României va fi creşterea impozitului pe proprietate la persoanele fizice. Avem începute foarte multe şantiere în România. În fiecare localitate din România, în fiecare oraş sau comună sunt, în reşedinţele de judeţ, zeci de şantiere, dar în fiecare comună din România este cel puţin un şantier la care se lucrează. Toate aceste şantiere trebuiau să fie finanţate din bani naţionali sau bani europeni. (…) Am constatat că nu mai avem finanţări pentru aceste lucrări. Nu în totalitate, dar nu le mai putem duce în această formulă. (…) Având în vedere această situaţie, angajamentele României şi analizele legate de impozitele pe proprietate la persoanele fizice, care se plătesc în România, am luat decizia să creştem baza de impozitare la impozitele pe proprietate la persoanele fizice”, a afirmat Bolojan, la Antena 3 CNN, întrebat ce măsuri mai are în vedere cu un impact direct asupra populaţiei.

El a adăugat că această creştere de impozite la persoanele fizice „poate părea mare în procente, dar în termeni reali e oricum o creştere”.

„Nu mai plăteşti, să spunem, 100 lei, 120 de lei pentru o casă în zona de rural, plăteşti poate până în 200 lei. Va fi un venit care va fi colectat de autorităţile locale şi o bună parte va rămâne la autorităţile locale”, a precizat Bolojan.

Şeful Executivului a explicat că aceste venituri nu trebuie să meargă pe cheltuielile de personal.

„De aceea, complementar, am venit cu un pachet prin care reducem numărul de angajaţi în administraţia locală, acolo unde s-a angajat prea mult. Şi banii încasaţi suplimentar din impozitele pe proprietăţi ale persoanei fizice, plus economiile la salarii care se vor face trebuie să se ducă în continuare la aceste investiţii. Altfel nu există capacitate financiară să fie continuate. Şi atunci este logic că, dacă ai avut o stradă care nu era asfaltată şi acum ai asfalt pe stradă sau ai stat pe o stradă care nu avea apă sau canalizare sau localitatea ta este conectată la un drum judeţean care arată foarte bine, este normal ca şi cetăţenii din acea zonă să vină cu o cofinanţare la aceste lucrări, care este această creştere a impozitului pe proprietate şi trebuie să le explicăm foarte corect românilor acest lucru”, a explicat premierul.

El a mai arătat că tot cetăţenii trebuie să fie „principalii cenzori, care să analizeze cum se cheltuiesc aceşti bani şi să îl judece pe primarul respectivei localităţi ce se întâmplă cu banii pe care îi plătesc”.

Premierul a arătat că, pe lângă impozitul pe casă, va creşte şi cel pe maşina de capacitate mică.

„Pe o maşină de capacitate mică în România se plătea un impozit de 70 – 80 lei, deci undeva 10 – 15 euro impozit, care era venit la autoritatea locală. Acum, probabil că va fi 150 lei, deci va fi 30 de euro, dar aceşti bani sunt veniturile autorităţilor locale, sunt taxe care se încasează”, a adăugat Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că din 11,5 milioane de maşini din România 10,5 milioane sunt de capacitate mică şi plăteau o treime din totalul impozitului, iar un milion sunt de capacitate mare şi plăteau celelalte două treimi. „Deci o maşină de capacitate mare plăteşte în România 700 euro – 800 euro, deci 3.000 – 4.000 lei”, a mai spus premierul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

5 comentarii

  1. Vor avea primarii mai multi bani de sifonat si de tocat cu tot felul de „investitii” – borduri, pavele, gazon, panselute etc.
    Apropo, Bolojane, multi primari PNL, deci din partidul tau, dar si din PSD, toaca banii primariilor pentru echipe de fotbal „profesioniste” (Chirica la Iasi, Boc la Cluj etc).
    De aia le mariti romanilor impozitele pe locuinte?

    • dar tu cum vrei sa functioneze primariile? borduri pavele etc sunt investitii da. Ce vrei sa ti faca o primarie, fabrica?
      E normal sa platestii 70 lei impozit anual pe masina? sau 100 lei pe propietate? Sunt absolut derizorii.

    • @ vindicomvs. In localitatea de unde provin eu sunt zone unde se schimba la 4-5 ani pavelele, bordurile, anual se schimba si gazonul, se baga milioane de euro anual in echipa „profesionista” de fotbal (care a adunat si datorii de milioane de euro la stat), primarul schimba antrenori etc.
      Primarul nu e patron de echipa pe bani publici, nici combinator de pavele si gazon ca sa castige niste firme o gramada de bani (si „cineva” sa ia parandaratul).
      Acum se cresc si impozitele, ca sa aiba si mai multi bani de sifonat…

  2. Deci la anul vor fi 3 sărbători ale comunei, ziua primarului și alte 2 petreceri cu maneliști!

    Sper să facă și o restructurare reala, sau cel puțin să o înceapă! Din păcate Bolojan a rămas singur, nici măcar N.D. nu da vreun ajutor! Altfel vor rămâne doar mai multe impozite pe noi. Vom săracii și doar specialii sau mafia din jurul politicului o vor duce bine!

  3. Tâlharii pesedeu peneleu jefuiesc în continuare averea publică nestingheriți.

    Specialii rămân speciali.

    Pensiile de 3000 lei sunt considerate mari și au fost supraimpozitate.

    Și cresc taxele încă o dată . Mă, nu e în regulă !

