Ilie Bolojan: Am luat decizia să creştem baza de impozitare la impozitele pe proprietate la persoanele fizice

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că va creşte baza de impozitare la impozitele pe proprietate – casă şi maşină – la persoanele fizice, menţionând că o bună parte din acest venit va rămâne autorităţilor locale, transmite Agerpres.

„Un impact direct asupra locuitorilor României va fi creşterea impozitului pe proprietate la persoanele fizice. Avem începute foarte multe şantiere în România. În fiecare localitate din România, în fiecare oraş sau comună sunt, în reşedinţele de judeţ, zeci de şantiere, dar în fiecare comună din România este cel puţin un şantier la care se lucrează. Toate aceste şantiere trebuiau să fie finanţate din bani naţionali sau bani europeni. (…) Am constatat că nu mai avem finanţări pentru aceste lucrări. Nu în totalitate, dar nu le mai putem duce în această formulă. (…) Având în vedere această situaţie, angajamentele României şi analizele legate de impozitele pe proprietate la persoanele fizice, care se plătesc în România, am luat decizia să creştem baza de impozitare la impozitele pe proprietate la persoanele fizice”, a afirmat Bolojan, la Antena 3 CNN, întrebat ce măsuri mai are în vedere cu un impact direct asupra populaţiei.

El a adăugat că această creştere de impozite la persoanele fizice „poate părea mare în procente, dar în termeni reali e oricum o creştere”.

„Nu mai plăteşti, să spunem, 100 lei, 120 de lei pentru o casă în zona de rural, plăteşti poate până în 200 lei. Va fi un venit care va fi colectat de autorităţile locale şi o bună parte va rămâne la autorităţile locale”, a precizat Bolojan.

Şeful Executivului a explicat că aceste venituri nu trebuie să meargă pe cheltuielile de personal.

„De aceea, complementar, am venit cu un pachet prin care reducem numărul de angajaţi în administraţia locală, acolo unde s-a angajat prea mult. Şi banii încasaţi suplimentar din impozitele pe proprietăţi ale persoanei fizice, plus economiile la salarii care se vor face trebuie să se ducă în continuare la aceste investiţii. Altfel nu există capacitate financiară să fie continuate. Şi atunci este logic că, dacă ai avut o stradă care nu era asfaltată şi acum ai asfalt pe stradă sau ai stat pe o stradă care nu avea apă sau canalizare sau localitatea ta este conectată la un drum judeţean care arată foarte bine, este normal ca şi cetăţenii din acea zonă să vină cu o cofinanţare la aceste lucrări, care este această creştere a impozitului pe proprietate şi trebuie să le explicăm foarte corect românilor acest lucru”, a explicat premierul.

El a mai arătat că tot cetăţenii trebuie să fie „principalii cenzori, care să analizeze cum se cheltuiesc aceşti bani şi să îl judece pe primarul respectivei localităţi ce se întâmplă cu banii pe care îi plătesc”.

Premierul a arătat că, pe lângă impozitul pe casă, va creşte şi cel pe maşina de capacitate mică.

„Pe o maşină de capacitate mică în România se plătea un impozit de 70 – 80 lei, deci undeva 10 – 15 euro impozit, care era venit la autoritatea locală. Acum, probabil că va fi 150 lei, deci va fi 30 de euro, dar aceşti bani sunt veniturile autorităţilor locale, sunt taxe care se încasează”, a adăugat Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că din 11,5 milioane de maşini din România 10,5 milioane sunt de capacitate mică şi plăteau o treime din totalul impozitului, iar un milion sunt de capacitate mare şi plăteau celelalte două treimi. „Deci o maşină de capacitate mare plăteşte în România 700 euro – 800 euro, deci 3.000 – 4.000 lei”, a mai spus premierul.