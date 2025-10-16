Un europarlamentar german, vizat de un program spion, depune plângere împotriva lui Viktor Orbán / „Există indicii că serviciile secrete maghiare se află în spatele atacului”

Unul dintre cei mai vehemenți critici ai Ungariei la Bruxelles, eurodeputatul ecologist german Daniel Freund, a depus o plângere penală împotriva premierului ungar Viktor Orbán (foto) în urma unei încercări eșuate de a-i sparge contul de e-mail cu ajutorul unui program spion în perioada premergătoare alegerilor pentru Parlamentul European, anunță Politico.

Freund și ONG-ul german Societatea pentru Drepturi Civile au solicitat ca procurorul de stat din orașul Krefeld din vestul Germaniei și autoritățile de combatere a criminalității informatice să lanseze o anchetă.

„Există indicii că serviciile secrete maghiare se află în spatele atacului”, au afirmat Freund și ONG-ul într-o declarație comună făcută miercuri.

Plângerea oferă detalii cu privire la un e-mail pe care o persoană care pretinde a fi un student ucrainean l-a trimis la adresa de e-mail parlamentară a lui Freund la sfârșitul lunii mai 2024. Mesajul îi cerea deputatului să scrie un scurt mesaj în care să își împărtășească „convingerile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”, precum și un link. Freund nu a făcut intrat pe link-ul respectiv.

În plângere se precizează că Parlamentul l-a avertizat pe Freund că link-ul conține spyware produs probabil de compania israeliană Candiru, care a fost inclusă pe lista neagră de guvernul SUA în 2021 pentru încălcarea drepturilor omului.

„Potrivit experților IT ai Parlamentului UE, guvernul maghiar ar putea fi în spatele acestei tentative de spionaj”, a declarat Freund într-o declarație. „Acest lucru nu este o surpriză: Orbán disprețuiește democrația și statul de drept. Dacă suspiciunea se confirmă, ar fi un atac revoltător la adresa Parlamentului European.”

Freund și ONG-ul au cerut procurorilor să deschidă o anchetă pentru a clarifica „faptele din acest caz” prin măsuri de investigare, inclusiv interogarea martorilor și efectuarea unei analize medico-legale independente.

La momentul publicării, guvernul maghiar nu a răspuns la o cerere de comentarii.

Dacă un dispozitiv este infectat cu spyware, atacatorii pot accesa toate datele și comunicațiile stocate. De asemenea, aceștia pot activa camera și microfonul pentru a asculta conversațiile.

Freund a fost unul dintre principalii actori care au pledat cu succes pentru înghețarea fondurilor UE pentru Ungaria. El a condus, de asemenea, o campanie de suspendare a președinției ungare a Consiliului UE anul trecut.