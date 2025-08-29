Eliminări de gaze în oraşul Amara în urma unor forări / Circa 100 de persoane s-au evacuat / Autorităţile caută soluţii pentru înlăturarea pericolulu

Circa o sută de persoane din oraşul Amara s-au evacuat, vineri, din cauza eliminării de gaze în aer ca urmare a lucrărilor de forare a unei fântâni, la faţa locului fiind prezente mai multe autospeciale de intervenţie, inclusiv un echipaj CBRN, transmite Agerpres.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Ialomiţa, în zonă se fora o fântână şi se presupune că, în momentul lucrărilor, s-a dat peste o pungă de gaze.

Astfel, s-a creat un crater cu diametrul de 25 de metri din care sunt aruncate nămol şi apă, iar în aer sunt eliminate gaze.

În urma măsurătorilor efectuate de către echipajul CBRN Călăraşi, au rezultat concentraţii de hidrogen sulfurat, gaz metan şi amoniu, precizează sursa citată.

În zonă sunt locuinţe, iar circa o sută de persoane s-au evacuat, furnizarea gazului natural şi a curentului electric în zonă fiind oprită.

Zona este balizată pe o suprafaţă de circa 250-300 metri, iar autorităţile caută soluţii pentru înlăturarea pericolului, a mai transmis ISU Ialomiţa. AGERPRES / (AS – redactor: Anamaria Constantin, editor: Marius Frăţilă)