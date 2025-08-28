Ce venituri și averi au magistrații greviști / Șefii Curților de apel au declarat venituri lunare între 5.000 și peste 20.000 de euro / Procurorii Parchetului General, venituri între 5.000 și 8.000 de euro pe lună

Toate Curțile de Apel din țară, instanțele din subordinea lor, Parchetul General și alte parchete, cu excepția DNA și DIICOT, și-au suspendat activitatea, cu excepția proceselor și anchetelor urgente (cu arestați, ordine de restricție, amenzi, etc). Cu toții solicită retragerea proiectului de lege inițiat de Guvern care le taie pensiile speciale la 70 % din venitul net și îi scoate la pensie la 65 de ani, etapizat pe 10 ani.

Însă ce venituri nete au magistrații?

NOTĂ: Vezi mai jos o analiză a declarațiilor lor de avere din 2024 prin care declară veniturile și averile din 2023. De notat că declarațiile de avere ale magistraților din 2025 nu mai sunt publice după decizia CCR din acest an. Nu mai pot fi regăsite nici pe site-ul CSM, nici pe cel al Agenției Naționale de Integritate.

În 2024, șefa Curții de Apel Iași, judecătoarea Diana Mihaela Micu Cheptene, a declarat un venit pentru anul 2023 de peste 375.000 de lei din salarii, restanțe salariale, proiecte la CSM și activitate didactică la Universitatea din Iași ceea ce înseamnă peste 31.000 de lei (peste 6.100 de euro) pe lună.

Judecătoarea a mai declarat conturi de pete 521.000 de lei și aproape 45.000 de euro, plasamente în titluri de stat de 400.000 de lei și 58.000 de euro. Are 2 mașini, un apartament în Iași, o casă și 3 terenuri. Judecătoarea Micu Cheptene are și credite la bănci de aproape 700.000 de lei.

Însă, în 2022, judecătoarea Micu Cheptene a încasat aproape 1,4 milioane de lei din salarii (239.000 de lei), restanțe salariale (aproape 900.000 de lei), restituire pilon II pensii private (peste 144.000 de lei) și restul din proiecte CSM, burse și activitate didactică. Peste 115.000 lei (22.500 de euro) pe lună, potrivit declarației de avere a judecătoarei din 2023.

De notat că magistrații CA Iași au fost printre primii care au declanșat greva pentru pensii.

În 2024, șefa CA Bacău, judecătoarea Ionela Diana Pătrașc Bălan a declarat venituri pentru anul 2023 de peste 717.000 din salarii și restanțe salariale, adică aproape 60.000 de lei (aproape 12.000 de euro) pe lună.

Are peste 520.000 de lei și aproape 12.000 de euro în conturi, fonduri de pensii private și de investiții. A mai declarat 2 mașini, o casă și un teren în Bacău.

Potrivit declarației de avere din 2024, fosta șefă a CA Bacău, judecătoarea Loredana Lenuța Albescu (acum pensionară), a declarat un venit pentru anul 2023 de peste 867.000 de lei din salarii (peste 711.000) și fonduri private de pensii (peste 155.000 lei), adică peste 72.000 de lei (peste 14.000 de euro) pe lună.

A mai declarat 6 terenuri (agricole, pădure, intravilane), 2 apartamente și o casă și 2 mașini. Are în conturi și la fonduri de pensii și investiții peste 630.000 de lei, aproape 55.000 de euro, aproape 12.000 de dolari și 3.800 de lire sterline. A declarat și o datorie de 317.000 lei la CEC Bank.

În 2024, președinta CA Oradea, judecătoarea Florica Roman, a declarat pentru anul 2023 peste jumătate de milion de lei din ”salar și restanțe salariale” (peste 43.000 de lei, adică peste 8.500 de euro pe lună). În 2022, Roman a încasat 375.000 de lei reprezentând „salar”, după cum a consemnat în declarația de avere completată în 2023.

Șefa Curții de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, a declarat un venit pentru anul 2023 de peste 31.000 lei, adică aproape 26.000 de lei (peste 5.000 de euro) pe lună, potrivit declarației de avere din 2024. Are un credit de 600.000 de lei scandent în 2040, 2 mașini, un apartament în București și 11 terenuri în Gorj.

În 2024, judecătorul Paul Frățilescu, șeful CA Ploiești, a declarat un venit de peste 330.000 de lei (peste 27.000 de lei, adică peste 5.500 de euro) pe lună. Împreună cu soția, au mai raportat venituri din chiria unui imobil de 30.000 de lei.

Are în conturi peste jumătate de milion de lei, 60.000 de euro și 58.000 de lei la fonduri private de pensii. Are datorii la bănci de peste jumătate de milion de lei. A mai raportat 2 mașini, o motocicletă, 2 apartamente și o casă și 5 terenuri în Ploiești, Brănești și Gălbinași.

În 2024, judecătoarea Alina Jurubiță, șefa CA Constanța, a declarat venituri pentru anul 2023 de peste 334.000 de lei, adică aproape 28.000 de lei (5.500 euro) pe lună. Mai are 3 mașini, o casă, un apartament și un teren în Năvodari și o altă casă în Argeș.

Șefa CA Cluj, judecătoarea Dana Gîrbovan, a declarat un venit pentru anul 2023 de peste 330.000 de lei (peste 5.000 de euro pe lună). A mai declarat aproape 300.000 de lei în conturi și fonduri de pensii și investiții. Are o casă, 4 apartamente și 2 terenuri.

Judecătoarea Titiana Ilieș, șefa CA Suceava, a declarat venituri pentru 2023 de peste 404.000 de lei din salarii și restanțe salariale, adică peste 34.000 de lei (peste 6.700 de euro) pe lună. A mai declarat peste 350.000 de lei în conturi și fonduri de pensii și investiții. Are 6 terenuri, o casă și un apartament în Suceava.

Șeful Curții Militare de Apel București, judecătorul Valentin Bădița, a declarat venituri pentru anul 2023 de peste 382.000 de lei, adică peste 32.000 de lei (6.300 de euro) pe lună. Are 4 terenuri, 2 case și 2 apartamente și 2 mașini. Are și datorii de aproape jumătate de milion de lei și 57.000 de euro.

Și procurorii Parchetului General și-au suspendat activitatea și cer retragerea urgentă de către Guvern a proiectului privind reforma pensiilor speciale.

În ce privește procurorii, șeful Ministerului Public, procurorul general Alex Florența, a declarat un venit pentru anul 2023 din salarii și restanțe salariale de la DIICOT, PÎCCJ și CSM de aproape 480.000 de lei, adică un venit de peste 8.000 de euro pe lună. Soția sa, judecătoare la CSM, a raportat un venit similar. Au declarat un apartament în Sibiu și o casă de vacanță în Sasca Montană, județul Caraș-Severin.

Un alt exemplu, procurorul de execuție de la PÎCCJ, Neculai Cârlescu, a declarat un venit de peste 336.000 de lei pentru anul 2023, adică peste 28.000 de lei (peste 5.000 de euro) pe lună, din salarii și restanțe salariale de la DNA, PCAB, Parchetul Ilfov și activitate didactică la ASE. Are în conturi peste 238.000 de lei și l-a împrumutat pe Teodor Cârlescu cu 490.000 de lei. Are 8 terenuri, un apartament, o casă de vacanță și 2 spații comerciale.

Procuroarea PÎCCJ, Maria-Magdalena Militaru, fostă procuroare generală adjunctă, a declarat un venit pentru anul 2023 de peste 427.000 de lei, adică peste 35.000 de lei (aproape 7.000 de euro) pe lună, din salarii și restanțe salariale. Are în conturi peste 560.000 de lei și 55.300 de euro. A mai declarat 2 terenuri și 2 case.

Șeful Secției Parchetelor Militare din cadrul PÎCCJ, generalul Adrian Nicolau, a raportat un venit de peste 412.000 de lei, adică peste 34.000 de lei (peste 6.700 de euro) pe lună.

Procurorul militar Paul Truică de la Secția Parchetelor Militare a Parchetului General a declarat venituri de peste 337.000 de lei pentru anul 2023, adică peste 28.000 de lei (5.500 euro) pe lună.