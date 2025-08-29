Primăria Sectorului 2 va oferi sprijin financiar de 50 lei/lună pentru plata facturilor la energie electrică, destinat persoanelor cu venituri reduse

Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat, vineri, acordarea unui sprijin financiar de 50 de lei pe lună pentru plata energiei electrice, destinat persoanelor cu venituri sub 3.000 de lei, transmite Agerpres.

Această măsură completează sprijinul Guvernului României, care se adresează persoanelor cu un venit mai mic de 1.940 de lei.

Astfel, în perioada august 2025 – martie 2026, Primăria Sectorului 2 va acorda un sprijin financiar de 50 lei/lună

pentru plata energiei electrice, destinat:

– Persoanelor singure cu un venit net lunar cuprins între 1.940 şi 3.000 de lei;

– Familiilor cu un venit net lunar/membru de familie între 1.784 şi 3.000 de lei.

Pentru a beneficia de sprijin, solicitanţii şi membrii familiilor lor nu trebuie să deţină unul sau mai multe conturi/depozite bancare cu o valoare totală ce depăşeşte 5.000 lei.

Sprijinul se acordă în cuantum de 50 lei lunar, pe baza cererii, declaraţiei pe propria răspundere, documentelor doveditoare şi facturii de energie electrică.

Cererea şi documentele doveditoare (acte de identitate, dovezi de venit, factură energie electrică) pot fi depuse la orice registratură a DGASPC Sector 2 sau electronic, pe adresele de e-mail ale DGASPC Sector 2.

Sprijinul va fi acordat în trei tranşe. Astfel, pentru lunile august şi septembrie, plata se va efectua în cursul lunii octombrie. Pentru sprijinul aprobat pentru lunile octombrie, noiembrie şi decembrie, plata se va efectua în cursul lunii ianuarie 2026. Pentru sprijinul aprobat pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2026, plata se va efectua în cursul lunii aprilie 2026. AGERPRES / (AS – redactor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu)