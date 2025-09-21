G4Media.ro
Sursa foto: Apele Române Mureș

Peste 40 de tone de gunoaie, colectate de echipele Apelor Române de Ziua Mondială a Curăţeniei

Echipele Apelor Române au colectat 1.800 de saci de deşeuri, echivalentul a peste 40 de tone de gunoaie, de Ziua Mondială a Curăţeniei, a anunţat, duminică, Administraţia Naţională Apele Române (ANAR), transmite Agerpres.

„Ziua Mondială a Curăţeniei a strâns împreună peste 2.000 de angajaţi, voluntari şi partenerii lor, uniţi de acelaşi scop: protejarea naturii. În total, echipele Apelor Române au colectat 1.800 de saci de deşeuri, echivalentul a peste 40 de tone de gunoaie.”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a instituţiei.

Conform sursei citate, acţiunile s-au desfăşurat pe râuri şi acumulări precum: Crişul Repede, Crişul Negru, Ier, Holod, Barcău, Mureş, Cerna, Dobra, Galbena, Orăştie, Olt, Olăneşti, Moldova, Siret, Putna, Suşiţa, Râmnicu Sărat, Trotuş, Dâmboviţa, Vedea, Jiu, Dunăre, Bega, Bârzava, Timiş şi în acumulările Cincis, Rogojeşti, Bucecea, Poiana Uzului, dar şi în multe alte zone unde comunităţile locale au răspuns apelului.

„Fiecare sac adunat, fiecare gest de responsabilitate contează – împreună transformăm nepăsarea în grijă şi natura într-un loc mai curat pentru noi şi pentru generaţiile viitoare!”, susţin reprezentanţii ANAR.

