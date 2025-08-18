G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Percheziţii la sediul IPJ Vâlcea şi la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi…

Sursa Foto: Facebook/ Directia Generală Anticorpție

Percheziţii la sediul IPJ Vâlcea şi la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de corupţie / Acţiunea are legătură cu perioada suspendării unor permise auto / Suspecţii vor fi audiaţi la Parchetul Tribunalului Vâlcea

Articole18 Aug 0 comentarii

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie fac, luni, percheziţii la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea şi la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de fapte de corupţie, dar şi la locuinţele altor persoane fără calităţi speciale, precum şi asupra unor autovehicule folosite de către acestea. Acţiunile au legătură cu perioada suspendării unor permise auto, precizează Ministerul Public. potrivit sursei citate, suspecţii vor fi audiaţi la Parchetul Tribunalului Vâlcea, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ministerul Public informează că luni, 18 august, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie, fac cercetări într-o cauză penală având ca obiect comiterea mai multor infracţiuni de corupţie în legătură cu atribuţiile de serviciu ale unor agenţi de poliţie rutieră privind implementarea în sistemul informatic a menţiunilor privind perioada în care unor persoane le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule ca sancţiune contravenţională complementară.

În cursul zilei de luni, sunt puse în executare 12 mandate de percheziţie domiciliară, la locuinţele unor agenţi de poliţie şi ale unor persoane fără calitate specială, precum şi la două birouri dintr-o structură a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea. De asemenea, sunt efectuate percheziţii auto asupra autovehiculelor utilizate de mai multe persoane implicate în cauză, precizează sursa citată.

Totodată, sunt puse în executare trei ordonanţe de ridicare de înscrisuri şi bunuri de la sediul IPJ Vâlcea, precum şi patru mandate de aducere, două dintre acestea vizând agenţi de poliţie. Persoanele urmează să fie audiate la sediul Parchetului, în scopul continuării cercetărilor.

În cauză, anchetatorii au beneficiat de sprijinul Brigăzii de Operaţiuni Speciale Piteşti, al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea şi al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Craiova.

Activităţile sunt desfăşurate în cadrul unei anchete aflate în derulare, iar pe parcursul acesteia se vor dispune măsurile legale în raport de situaţiile constatate şi de probatoriul administrat.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Casa unui fost oficial de rang înalt de la biroul lui Zelenski a fost percheziţionată de poliţia germană la cererea agenției anti-corupție pe care Zelenski a vrut să o desființeze

Articole3 Aug 2025 • 1.955 vizualizări
0 comentarii

Ucraina anunţă că a descoperit o schemă majoră de corupţie în achiziţionarea de drone

Articole2 Aug 2025 • 11.144 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Transporturilor, după ce au apărut informații că a dat mită de 6 ori: Am observat, la un moment dat, că reprezentanții Ocolului Silvic rețineau sume de bani care nu se justificau / A făcut denunțul și a contribuit la flagrant „pentru a avea dovezi și a ajuta organele de anchetă”

Articole30 Iul 2025 • 1.233 vizualizări
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.