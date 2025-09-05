G4Media.ro
Pentagonul va fi redenumit Departamentul de Război: Trump va semna un decret…

pentagon sua
Sursa foto: SAUL LOEB / AFP

Pentagonul va fi redenumit Departamentul de Război: Trump va semna un decret prezidenţial

5 Sep

Preşedintele american Donald Trump urmează să semneze, vineri, un decret prezidenţial prin care numele Departamentului Apărării va fi schimbat în Departamentul de Război, a declarat un oficial al Casei Albe pentru CNN, transmite News.ro.

Este o măsură pe care preşedintele şi secretarul apărării Pete Hegseth au anunţat-o în ultimele zile, inclusiv Trump în Biroul Oval săptămâna trecută, când a declarat reporterilor că administraţia sa va ”schimba numele”.

”Îl numim Departamentul Apărării, dar între noi fie vorba, cred că vom schimba numele”, a declarat preşedintele reporterilor pe 25 august.

”Am câştigat Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial – se numea Departamentul de Război şi, pentru mine, asta este cu adevărat. Apărarea face parte din asta, dar am sentimentul că vom schimba numele”, a afirmat el.

Joi, la Fort Benning, Pete Hegseth a indicat că schimbarea numelui va avea loc vineri.

”Aş spune să aşteptaţi mâine”, a spus Hegseth când a fost întrebat despre o posibilă schimbare.

”Este ceva care – cuvintele contează. Titlurile contează. Culturile contează. Şi George Washington a fondat Departamentul de Război. Vom vedea”, a adăugat şeful Pentagonului.

Ultima dată când numele departamentului a fost schimbat, a fost necesară o lege a Congresului. CNN a contactat Casa Albă pentru a afla cum va fi schimbat numele de data aceasta.

Departamentul de Război, aşa cum era numit odinioară, a fost înfiinţat de preşedintele George Washington atunci când a fondat armata ţării. Numele a fost însă schimbat în 1949, în cadrul unei reorganizări mai ample a armatei sub preşedinţia lui Harry Truman.

Truman a semnat Legea securităţii naţionale în 1947, care a fuzionat Departamentul Marinei, Departamentul Forţelor Aeriene nou creat şi Departamentul Armatei — anterior Departamentul de Război, potrivit Armatei — într-o singură organizaţie numită Instituţia Militară Naţională, sub conducerea secretarului civil al Apărării. Instituţia Militară Naţională a fost redenumită Departamentul Apărării în august 1949.

Legea Securităţii Naţionale a înfiinţat, de asemenea, Comitetul şefilor de stat major, o organizaţie care să consilieze preşedintele în materie de planificare şi strategie militară.

Efortul de a redenumi Pentagonul urmează unei serii de măsuri similare luate de Hegseth pentru a schimba numele bazelor şi navelor. El a anulat o decizie din era Biden care eliminase numele bazelor din era confederată, precum Fort Bragg şi Fort Hood, revenind la aceste denumiri, dar numindu-le oficial după alte persoane.

În iunie, Hegseth a ordonat, de asemenea, redenumirea unei nave petrolieră numită după activistul pentru drepturile homosexualilor şi veteranul marinei Harvey Milk.

Tags: , ,
