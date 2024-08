Paul Stănescu: ”Cei mai mulţi colegi ai noştri (…) vor ca domnul Ciolacu să fie candidatul nostru la prezidenţiale. Simplu!” / ”O să-l întreb în weekendul ăsta dacă are curaj sau nu”

Paul Stănescu, secretar general al PSD, afirmă că ce mai mulţi dintre membrii PSD îşi doresc o candidatură a lui Marcel Ciolacu pentru funcţia de preşedinte al României. Stănescu susţine că Ciolacu ar trebui să rămână în fruntea PSD şi dacă ar pierde cursa pentru funcţia supremă în stat, transmite News.ro.

„Am discutat şi eu cu mulţi dintre colegii noştri după ce a discutat primul ministru, poate şi mai înainte am discutat cu ei. Cei mai mulţi colegi ai noştri, nu pot să spun dacă toţi, pentru că nu am vorbit cu toţi, vor ca candidatul nostru la prezidenţiale să fie domnul Ciolacu. Simplu!”, a afirmat, marţi, răspunzând unor întrebări, Paul Stănescu.

Acesta a ţinut să precizeze că ezitările lui Marcel Ciolacu de a accepta şi de a anunţa public o eventuală candidatură pentru funcţia supremă în stat nu presupun o lipsă de curaj din partea acestuia.

„L-aţi văzut că nu are curaj pe domnul Ciolacu? Dacă a ezitat, asta nu înseamnă că nu are curaj. NU l-am întrebat, o să-l întreb în weekendul ăsta dacă are curaj sau nu. Foarte sincer: nu am avut o discuţie cu domnul preşedinte, probabil că o să avem în zilele următoare”, a adăugat Stănescu.

Întrebat dacă lui Marcel Ciolacu i se pot oferii garanţii că va rămâne preşedinte al PSD în situaţia în care nu este ales preşedinte al ţării, Paul Stănescu răspunde: „e o întrebare care e complicat să răspund la ea, pentru că eu sunt şi subiectiv în acelaşi timp, eu îl consider pe domnul Ciolacu că e şi prietenul meu şi consider că a condus partidul foarte bine”.

„Dacă mă întrebaţi pe mine aşa, persoană fizică, membru al partidului, eu mi-aş dori să rămână”, precizează Paul Stănescu.