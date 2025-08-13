Patru persoane, între care un copil, cu arsuri în urma unei explozii în localitatea Letea Veche (Bacău) / România va activa Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul acestora în străinătate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministerul Sănătății a anunțat, miercuri, că patru persoane, între care un copil, au suferit arsuri în urma unei explozii care a avut loc în localitatea Letea Veche, din județul Bacău. Pacienții vor fi transferați la mai multe spitale, iar DSU și ministerul vor activa Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul acestora în străinătate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„În urma incidentului, evaluările de la fata locului au identificat o pacientă minoră cu arsuri de aproximativ 40% suprafață corporală, care va fi transferată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” cu elicopterul SMURD.

Au am fost identificai trei adulți cu arsuri cuprinse între 50-70% suprafață corporală, care vor fi redirecționați în urma stabilizării hemodinamice către Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.

În paralel Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Sănătății vor activa Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul pacienților în străinătate”, a anunțat Ministerul Sănătății.

Potrivit sursei citate, situația este în dinamică, iar ministerul va reveni cu detalii.