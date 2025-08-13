G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Patru persoane, între care un copil, cu arsuri în urma unei explozii…

bias, Bucharest International Air Show, spectacol aerian, elicopter smurd
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Patru persoane, între care un copil, cu arsuri în urma unei explozii în localitatea Letea Veche (Bacău) / România va activa Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul acestora în străinătate

Articole13 Aug 0 comentarii

Ministerul Sănătății a anunțat, miercuri, că patru persoane, între care un copil, au suferit arsuri în urma unei explozii care a avut loc în localitatea Letea Veche, din județul Bacău. Pacienții vor fi transferați la mai multe spitale, iar DSU și ministerul vor activa Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul acestora în străinătate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„În urma incidentului, evaluările de la fata locului au identificat o pacientă minoră cu arsuri de aproximativ 40% suprafață corporală, care va fi transferată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” cu elicopterul SMURD.

Au am fost identificai trei adulți cu arsuri cuprinse între 50-70% suprafață corporală, care vor fi redirecționați în urma stabilizării hemodinamice către Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.

În paralel Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Sănătății vor activa Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul pacienților în străinătate”, a anunțat Ministerul Sănătății.

Potrivit sursei citate, situația este în dinamică, iar ministerul va reveni cu detalii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Foto: Adrian Sultănoiu / Revista Forțelor Aeriene „Cer senin”

O aeronavă a Forţelor Aeriene Române a transportat în Germania un pacient cu arsuri din Târgu Mureș

Articole2 Feb 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.