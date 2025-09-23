G4Media.ro
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu către Zelenski: Sprijin neclintit și speranță pentru o pace…

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu către Zelenski: Sprijin neclintit și speranță pentru o pace victorioasă

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și-a exprimat sprijinul neclintit pentru poporul ucrainean în timpul întâlnirii sale cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în marja vizitei sale în Statele Unite, scrie reporter.gr.

Întâistătătorul Ortodoxiei a vorbit despre speranța unei „păci victorioase” care va veni în curând, adăugând o dimensiune spirituală luptei Ucrainei.

Președintele ucrainean, la rândul său, a adresat o invitație oficială Patriarhului de a vizita Ucraina, subliniind că sprijinul spiritual și moral este crucial într-o perioadă atât de dificilă pentru țară.

Anterior, Patriarhul Ecumenic a participat la recepția găzduită de Arhontii Patriarhiei, în timp ce Arhiepiscopul Elpidofor al Americii a subliniat importanța prezenței sale de cealaltă parte a Atlanticului, vorbind despre natura spirituală și simbolică a vizitei sale.

În același timp, Patriarhul Bartolomeu a participat la conferința Concordia, o platformă internațională ce reunește lideri din întreaga lume, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU. Acolo, a subliniat rolul dialogului, cooperării și solidarității ca fundamente cheie pentru construirea unui viitor pașnic.

Tags:
