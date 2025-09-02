G4Media.ro
Pasagerii unui Boeing 737 Max 8 al Virgin Australia, invitaţi să urineze…

Pasagerii unui Boeing 737 Max 8 al Virgin Australia, invitaţi să urineze în sticlă după defectarea celor trei WC-uri de la bord. Zborul Denpasar-Brisbane a durat şase ore. Un vas de toaletă plin de urină s-a revărsat pe podea

Pasagerii unui avion de tip Boeing 737 Max 8 aparţinând companiei Virgin Australia care efectua un zbor lung, de şase ore, marţea trecută, de la Denpasar, pe Insula indoneziană Bali, la Brisbane, în Australia, au fost invitaţi să urineze în sticle, după ce toaletele aeronavei s-au defectat, relatează The Australian, conform News.ro.

Echipajul a ales să decoleze, în pofida faptului că, la plecare, unul dintre cele trei WC-uri ale aeronavei nu funcţiona.

În timpul zborului, când mai era o oră şi 40 de minute până la destinaţie, celelalte două WC-uri au fost scoase din uz.

Privaţi de toalete, pasagerii au fost nevoiţi să se abţină sau să găsească soluţii alternative.

”Echipajul ne-a informat că va trebui să ne uşurăm în sticle sau în toalete înfundate”, a declarat un pasager.

”O femeie în vârstă, care nu se putea abţine, a fost umilită urinând pe ea în public”, declară el.

Până la urmă, unul dintre vasele de toaletă s-a umplut cu urină şi s-a revărsat pe podea, provocând un ”miros îngreţoşător” la bordul aeronavei.

Zborul Virgin Australia a sosit la destinație la timp, iar pasagerii au putut folosi grupuri sanitare funcționale.

Virgin Australia le-a prezentat scuze pasagerilor şi a ”mulţumit echipajului pentru gestionarea situaţiei atât de dificile de la bord”.

Compania nu a confirmat că le-a recomandat pasagerilor să urineze în sticle, anunţând că fiecare client va fi contactat şi va primi un credit drept compensaţie.

