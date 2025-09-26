Partidul lui Nigel Farage ar putea provoca cea mai gravă înfrângere electorală a Partidului Laburist din 1931

Reform UK, partidul lui Nigel Farage, este pe cale să provoace cea mai gravă înfrângere a Partidului Laburist din 1931 la următoarele alegeri generale, potrivit The Telegraph.

Conform unui sondaj YouGov, Partidul Laburist va înregistra o scădere de la 399 la doar 144 de locuri, cea mai gravă înfrângere la alegerile naționale din ultimul secol.

Proiecția locurilor din Camera Comunelor plasează Reform la 311 locuri – cu 15 mai puțin decât majoritatea parlamentară – pe măsură ce partidul lui Nigel Farage continuă să câștige popularitate.

Sondajul vine după câteva luni dificile pentru Sir Keir Starmer, dominate de scandaluri în care au fost implicați membri de rang înalt ai guvernului său.

Se ridică acum întrebări cu privire la capacitatea prim-ministrului de a rămâne în funcție până la următoarele alegeri naționale.

Partidul Laburist a înregistrat la alegerile generale din 2019 cu cea mai gravă înfrângere electorală din perioada postbelică sub conducerea lui Jeremy Corbyn, obținând 202 de deputați în Camera Comunelor. Acesta a fost cel mai mic scor de la alegerile din 1935, când partidul a câștigat 154 de deputați.

Cu toate acestea, noul sondaj sugerează că partidul de guvernământ va obține rezultate și mai slabe sub conducerea lui Sir Keir la următoarele alegeri naționale, cu excepția cazului în care acesta va reuși să inverseze tendința.

Scăderea Partidului Laburist la 144 de locuri ar fi cea mai slabă performanță de la prăbușirea electorală sub conducerea lui Arthur Henderson în 1931.

Partidul lui Sir Keir a câștigat 411 locuri într-o victorie electorală zdrobitoare în iulie 2024, dar a obținut doar 34% din voturile populare.

Noul sondaj prezice că Partidul Laburist va pierde 267 dintre aceste locuri, ceea ce reprezintă aproape două treimi din circumscripțiile pe care le controlează în prezent.

Proiecția YouGov utilizează o metodă numită Regresie Multinivel și Post-stratificare (MRP), care permite sondajelor să prezică rezultatele în locurile individuale.

Printre victimele de marcă din Cabinet s-ar număra Ed Miliband, secretarul pentru securitate energetică și zero emisii nete, care și-ar pierde locul din Doncaster North în favoarea Partidului Reformist. Doncaster North este un loc tradițional sigur, care a ales doar deputați laburiști de la crearea circumscripției în 1983.

Alți membri ai cabinetului care se așteaptă să-și piardă mandatele sunt Wes Streeting, secretarul pentru sănătate, Yvette Cooper, secretarul pentru afaceri externe, și Lisa Nandy, secretarul pentru cultură.

La alegerile generale din vara trecută, Leanne Mohamad, o candidată independentă pro-palestiniană, a fost la 528 de voturi distanță de a-l învinge pe Streeting.

Bridget Phillipson, secretarul pentru educație, ar pierde în fața Reform în Houghton și Sunderland South.

Phillipson se află în prezent în competiție cu Lucy Powell, care a fost demisă de Sir Keir la începutul acestei luni, în cursa pentru a deveni noul vicepreședinte al Partidului Laburist.

Angela Rayner, care a demisionat din funcția de viceprim-ministru și secretar pentru locuințe al lui Sir Keir la începutul acestei luni, după o anchetă a Telegraph privind impozitele sale, și-ar pierde și ea locul.

Deși Reform ar trebui să se asocieze cu cel puțin un alt partid pentru a obține majoritatea în Camera Comunelor, ar beneficia de cea mai mare creștere a numărului de locuri din istoria britanică.

Partidul lui Farage a obținut peste patru milioane de voturi la ultimele alegeri, dar a obținut doar cinci deputați ca urmare a sistemului electoral majoritar uninominal.

Sondajul arată amploarea creșterii popularității Reform în ultimele 15 luni, sugerând că ar câștiga trei sferturi din locurile sale direct de la Partidul Laburist.

Farage a declarat vineri: „Acest nou sondaj va răspândi panica printre deputații laburiști și conservatori în timp ce se îndreaptă spre conferințele partidelor lor. ”

Conferința anuală a Partidului Laburist începe în acest weekend la Liverpool, în timp ce evenimentul propriu al conservatorilor va începe duminică, peste o săptămână, la Manchester.

Ambele reuniuni sunt considerate momente cheie pentru Sir Keir și, respectiv, Kemi Badenoch, deoarece aceștia se confruntă cu dublă sarcină de a ridica moralul membrilor partidului și de a-și consolida atractivitatea pentru publicul larg.

La fel ca în cazul Partidului Laburist, rezultatele sondajului sunt sumbre pentru conservatori, care ar suferi cea mai gravă înfrângere din istorie și ar rămâne cu doar 45 de locuri.

Printre parlamentarii de frunte care se așteaptă să-și piardă locurile se numără Robert Jenrick, secretarul de stat pentru justiție din umbră, și Dame Priti Patel, secretarul de stat pentru afaceri externe din umbră.

Sir Mel Stride, cancelarul din umbră al conservatorilor, și James Cleverly, secretarul de stat pentru locuințe din umbră, ar fi, de asemenea, înlăturați de Reform.

Anul trecut, Rishi Sunak a prezidat cel mai slab rezultat al partidului de până acum, obținând doar 121 de deputați.

Conservatorii sunt acum pe cale să piardă aproape două treimi din cele 119 de locuri pe care le dețin în prezent și ar deveni al patrulea partid ca mărime, după liberal-democrați.

Partidul lui Sir Ed Davey este pe cale să câștige șase locuri față de rezultatul obținut la ultimele alegeri, ceea ce i-ar aduce un total de 78 de locuri.

Proiecția va alimenta probabil speculațiile cu privire la viitorul politic al lui Badenoch, criticii ei întrebându-se dacă va putea conduce partidul după alegerile locale din mai anul viitor.