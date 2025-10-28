Partidul extremist AUR, pe locul 2 la bugete primite de la stat în 2025. Presa și propaganda, principala cheltuială a partidelor politice

În acest mandat parlamentar șase partide primesc subvenții, iar alte două (PMP și Forța Dreptei) au dreptul la fonduri publice pentru rezultatele de la locale. Până în luna octombrie, inclusiv, acestea au încasat conform datelor publicate de AEP suma de 193,2 milioane de lei, arată un raport realizat de Expert Forum.

Bugetul total destinat partidelor politice pentru 2025 era, conform bugetului aprobat la începutul anului, de 284 milioane de lei. Deși în contextul rectificării bugetare, nu s-a propus clar nicio scădere, în ciuda promisiunilor politice din lunile de vară, în cele din urmă bugetul a fost redus cu 17,6%, la 232 de milioane de lei.

Partidul extremist AUR a primit al doilea cel mai mare buget, dat fiind că are al doilea cel mai mare număr de parlamentari.

Până în octombrie, bugetele încasate sunt următoarele: PSD – 64 milioane de lei, AUR 37,9 mil. lei, PNL 34,9 mil lei, USR 24,8 mil lei, SOS România 16,5 mil lei, POT 13,3 mil lei, PMP 906 mii lei și Forța Dreptei 856 mii de lei.

Destinația subvențiilor ianuarie-septembrie

În primele nouă luni ale acestui an, partidele au cheltuit 190 milioane de milioane de lei, din care 98,2 de milioane, adică aproape 52%, pentru presă și propagandă, arată raportul Expert Forum.

Cea mai mare parte a fondurilor a fost cheltuită pentru presă și propagandă (98,2 de milioane de lei, 52%), personal (20,5 mil. de lei, 11%) și investiții in bunuri mobile și imobile (15,2 milioane de lei, 8%).