Partidul Comunist francez, sancţionat pentru încălcarea principiului parității prin prezentarea în alegerile legislative din 2024 a mai multor femei decât bărbaţi

Partidul Comunist Francez a primit o sancţiune pentru că prezentase mai multe femei decât bărbaţi pentru alegerile legislative din 2024 şi a cerut ministrului de interne să revină asupra acestei decizii „bizare”, într-o scrisoare dată publicităţii marţi, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Partidul Comunist Francez (PCF) a primit 2,1 milioane de euro în cadrul ajutoarelor publice atribuite de stat partidelor politice anul acesta. Această sumă este fixată în funcţie de numărul de voturi primite în primul tur al alegerilor legislative, precum şi de numărul de parlamentari.

Această sumă a fost amputată de o penalizare de 68.328,70 de euro, în conformitate cu principiul parităţii, pentru că PCF prezentase 35 de candidate şi 32 de candidaţi.

PCF „a avut curajul să prezinte mai multe femei decât bărbaţi în alegeri care se traduc în mod global printr-o subreprezentare a femeilor pe băncile Adunării Naţionale”, a scris secretarul naţional al partidului, Fabien Roussel, într-o scrisoare adresată ministrului de interne al Franţei.

În urma alegerilor legislative din 2024, în Adunarea Naţională a Franţei au fost alese 208 de femei şi 396 de bărbaţi.

Sancţiunea „dezvăluie absurditatea totală”, a scris Roussel, care cere ministrului de interne să renunţe la „această penalitate financiară absolut bizară, ce merge împotriva curentului istoriei”.

Anul acesta, partidul de dreapta UDR a fost privat de peste 1,3 milioane de euro pentru că a susţinut de cinci ori mai mulţi bărbaţi decât femei în alegeri.