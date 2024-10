Victor Ponta revine în PSD și candidează cap de listă la Camera Deputaţilor în Dâmboviţa. ”Ciolacu mi-a spus să renunț la golf” / Cum a fost anulat ordinul prin care i se retrăsese titlul de doctor pentru plagiat

Fostul premier şi lider social democrat Victor Ponta deschide lista candidaţilor PSD Dâmboviţa pentru Camera Deputaţilor, propunerea fiind validată la conferinţa extraordinară de duminică a filialei, transmite Agerpres. Acesta a explicat că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a fost cel care l-a îndemnat să reintre activ în politică și să renunțe la golf.

Ponta este acum consilier onorific al premierului Ciolacu. El a fost prim-ministru în perioada 2012 – 2015. Ponta a condus PSD și a fost împreună cu Crin Antonescu copreședinte al USL, înființată la inițiativa mogulului Dan Voiculescu.

El a fost acuzat de plagiat de revista Nature, titlul de doctor i-a fost retras, dar în urmă cu două săptămâni ordinul prin care i s-a retras titlul de doctor a fost anulat de Înalta Curte de Casație și Justiție, în pofida unei hotărâri definitive din 2020. Vezi aici mai multe detalii

Ponta și-a înființat în 2016 partidul Pro România, în care a atras mai mulți lideri PSD aflați în relații reci cu Liviu Dragnea. Acum, el a revenit în PSD, partidul pe care l-a condus ca președinte.

„Începusem să obosesc să tot fiu fostul, fostul prim ministru, fostul preşedinte (al PSD, n.r.), fostul… Acum dacă o să îmi ziceţi viitorul deputat de Dâmboviţa, o să mă simt foarte bine!”, le-a spus Ponta celor aproape 500 de delegaţi participanţi la conferinţa PSD Dâmboviţa.

Victor Ponta a fost propus pe listele de candidaţi la alegerile parlamentare de organizaţia PSD Târgovişte. Ponta a precizat că a rămas în relaţii foarte bune cu mulţi dintre liderii din PSD Dâmboviţa, cu mulţi primari şi membri de partid din judeţ.

„Mi-am scris şi discurs, am primit şi aseară un mesaj: ‘vezi că mâine ai speech la Dâmboviţa, vezi ce spui’. Zic: ‘da, domnul prim-ministru, ştiu ce spun, spun ce trebuie, dar spun ce gândesc şi eu’ (…). Şi eu sunt vechi în politică, dar eu n-am avut doar victorii, am avut şi înfrângeri şi am avut de învăţat mai mult din înfrângeri decât din victorii”, şi-a început Victor Ponta discursul.

„După ce mi-a zis că va candida la funcţia de preşedinte, i-am spus: ‘bine, te votez!’ ‘Nu, nu, zice, lasă comoditatea, lasă golful la Niculeşti, lasă conferinţele internaţionale, vino şi spune-le oamenilor de ce, de data asta, să nu mai facă aceeaşi greşeală: ne e bine cu candidatul PSD, dar nu votăm PSD'”, a mai spus Ponta despre Ciolacu.

La Senat, lista de candidaţi a PSD Dâmboviţa este deschisă de actualul senator de Dâmboviţa Titus Corlăţean, urmat de prefectul Claudia Gilia, rectorul Universităţii Valahia Târgovişte Corneliu Sălişteanu, directorul medical de la Spitalul Judeţean Târgovişte Ioana Radu şi arhitectul Dumitru Barbu, preşedintele organizaţiei de seniori a PSD Dâmboviţa.

La Camera Deputaţilor, Victor Ponta este pe primul loc, urmat de Laurenţiu Neculaescu – preşedinte AFM, actualul deputat Carmen Holban, actualul deputat Radu Popa, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionuţ Săvoiu, consilierul judeţean Mihai Istrate, vicepreşedintele Senatului Universităţii Valahia şi director al bibliotecii judeţene – Agnes Erich, medicul pediatru Felix Georgescu şi tenorul Florin Georgescu, director al centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa.

Preşedintele PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, a spus că se aşteaptă ca organizaţia judeţeană să obţină minim şapte locuri de parlamentari, două de senator şi cinci de deputat.