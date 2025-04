Parchetul spaniol cere 4 ani și 9 luni de închisoare pentru Carlo Ancelotti, în dosarul de evaziune fiscală

Parchetul a menţinut cererea sa de condamnare la patru ani şi nouă luni de închisoare a antrenorului echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, pentru că a ascuns de autorităţile fiscale spaniole o parte din veniturile sale din drepturi de imagine, transmite News.ro.

Parchetul, care în Spania îşi face cunoscute recomandările înainte de începerea procesului şi le confirmă sau nu în timpul audierii, a cerut o pedeapsă cu închisoarea pentru antrenorul italian pentru că a fraudat Trezoreria cu peste 1 milion de euro în timpul primei sale perioade la conducerea lui Real Madrid (2013-2015).

„Considerăm că faptele de fraudă, tăinuire şi omisiune sunt dovedite”, a declarat procurorul. Ancelotti „invocă o ignoranţă pe care cu greu o poate pretinde”, a spus magistratul.

Curtea Superioară de Justiţie din Madrid, în faţa căreia italianul a compărut începând de miercuri, urmează să delibereze în acest caz.

„Domnul Ancelotti nu a înţeles pe deplin ceea ce semna”, a declarat joi avocatul său Carlos Zabala, referindu-se la contractul care îl lega pe antrenor de clubul madrilen.

Pledând pentru achitare şi considerând că acest caz ar fi putut fi soluţionat fără a se ajunge în instanţă, Zabala a acuzat Fiscul spaniol că doreşte să îl supună pe clientul său la o „umilinţă publică”.

În timpul audierii sale, Carlo Ancelotti a asigurat instanţa că „nu a luat niciodată în considerare frauda”, subliniind că însuşi clubul madrilen a sugerat acest sistem de plată a unei părţi din remuneraţia sa.

La sfatul celor de la Real Madrid, a fost înfiinţată o societate pentru ca Ancelotti să poată primi 15% din salariul său, care se ridica la 6 milioane de euro net pe an, în drepturi de imagine.

Parchetul a estimat că antrenorul italian a câştigat 1,24 milioane euro în 2014 şi 2,96 milioane euro în 2015 din transferul drepturilor sale de imagine, care fac obiectul litigiului.

