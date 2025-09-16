Parchetul din Novi Sad anunţă finalizarea anchetei asupra accidentului de la gara din oraș, soldat cu 16 morți, printre care și copii / Accidentul a generat manifestații zilnice în Serbia din noiembrie 2024

Biroul procurorului general din Novi Sad, responsabil cu investigarea prăbuşirii acoperişului gării din Novi Sad, accident soldat cu victime, a cerut marţi arestarea preventivă a celor 13 acuzaţi, depunând actul final de acuzaţie, care ar putea deschide calea pentru un proces, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Toţi acuzaţii, printre care fostul ministru al construcţiilor, Goran Vesic, sunt suspectaţi de „crimă gravă împotriva siguranţei publice”, conform comunicatului biroului procurorului general din Novi Sad, care indică faptul că „ancheta este acum finalizată”.

„Actul de acuzare propune ca instanţa superioară din Novi Sad să ordone o măsură de arestare preventivă pentru toţi acuzaţii’, precizează comunicatul.

Acum le revine judecătorilor să decidă asupra eventualei trimiteri în judecată a acuzaţilor.

Un prim act de acuzare a fost depus la sfârşitul lunii decembrie 2024, dar judecătorii au trimis dosarul la parchetul general în aprilie, cerând „o explicaţie mai clară privind faptele”.

Toţi acuzaţii au fost atunci eliberaţi din arestul preventiv şi plasaţi în arest la domiciliu.

Accidentul de la gară, din 1 noiembrie 2024, care a dus la 16 morţi, printre care şi copii, a devenit pentru opozanţii preşedintelui Aleksandar Vucic (dreapta naţionalistă) o emblemă a corupţiei, pe care o denunţă prin manifestaţii aproape zilnice, cerând în special alegeri anticipate şi o justiţie transparentă.

În total, sunt deschise trei anchete: una la Novi Sad privind accidentul, alta condusă de parchetul specializat în lupta împotriva crimei organizate şi corupţiei, pentru suspiciuni de corupţie în procesul de renovare, şi una condusă de biroul procurorului public european (EPPO) referitoare la o posibilă deturnare de fonduri europene în timpul reconstrucţiei gării.