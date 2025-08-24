Parada copiilor din cadrul Carnavalului Notting Hill a dat startul duminică dimineață, transformând străzile din vestul Londrei într-o explozie de culoare și muzică.

Parada copiilor din cadrul Carnavalului Notting Hill a dat startul duminică dimineață, transformând străzile din vestul Londrei într-o explozie de culoare și muzică, conform BBC.

Muzicieni și dansatori îmbrăcați în costume strălucitoare au defilat printre mulțimi, marcând deschiderea celei mai mari petreceri stradale din Europa. Ziua a început încă de la ora 06:00 BST cu tradiționalul J’ouvert, moment în care participanții s-au adunat pentru a celebra zorii zilei, stropind străzile cu vopsea și pulberi colorate.

Originar din creola franceză, termenul „J’ouvert” înseamnă „deschiderea zilei” și semnalează începutul oficial al sărbătorilor din weekendul Bank Holiday.

Peste un milion de vizitatori sunt așteptați pe parcursul acestui weekend la Carnaval. Duminică, distracția continuă cu scene de muzică live și renumitele sisteme de sunet – o tradiție adânc înrădăcinată în cultura jamaicană și în muzica reggae. Pe lângă acestea, publicul se va bucura de ritmuri de rare groove, house și samba, difuzate de-a lungul zilei.

Concertele live vor avea loc de la prânz în Emslie Horniman’s Pleasance Park și Powis Square.

Luni va fi rândul paradei adulților, completată de și mai multe scene și sisteme de sunet. În ambele zile, la ora 15:00, participanții vor păstra un moment de reculegere de 72 de secunde – în memoria celor 72 de victime ale incendiului de la Grenfell Tower, a celor care au pierit la carnaval în anii trecuți și a lui Kelso Cochrane, a cărui ucidere în 1959 a inspirat primele ediții ale evenimentului.

Cu o tradiție de peste jumătate de secol, Carnavalul Notting Hill rămâne un simbol al diversității și al spiritului comunitar londonez.