Păgubiții Nordis care au depus plângere penală împotriva lui Ciolacu și Grindeanu, audiați la DNA / Ei au sesizat și președintele României / Acuză autoritățile judiciare de pasivitate

Patru păgubiți Nordis, Daniel Costescu, Marius Dragu, Emilian Grecu și Viorel Păun, sunt audiați la DNA în cadrul plângerii penale pe care au depus-o în iunie 2025 împotriva fostului premier Marcel Ciolacu, a actualului lider PSD Sorin Grindeanu și a actualului președinte al CJ Timiș, Alfred Simonis.

”Nu era nevoie ca noi păgubiții Nordis să depunem plângere penală la DNA, ci DNA trebuia să se autosesizeze. Orice interacțiune a Nordis cu oricare instituție publică (ISC, Primăria Năvodari, Prefectura Constanța, OCPI, ANAF, ANPC, Min Turismului, etc) din România s-a soldat cu un șir lung de ilegalități (prin mită sau trafic de influență) cel mai probabil datorită corupției din aceste instituții. DNA avea suficiente indicii pentru a se autosesiza și efectua verificări”, a declarat Daniel Costescu pentru G4Media.

Păgubiții Nordis i-au trimis o sesizare președintelui României Nicușor Dan în care reclamă lentoarea sau pasivitatea organelor de anchetă.

”Deşi prin plângerea formulată am prezentat în detaliu săvâşirea unor fapte grave de corupție de către demnitari şi funcţionari publici, din luna iunie 2025 până în prezent nu am fost încunoștințați despre efectuarea vreunui act de urmărire penală, deşi avocatul ales a depus cerere de participare în cadrul dosarului, ceea ce demonstrează pasivitatea organelor de urmărire penală din cadrul DNA”, arată păgubiții Nordis în sesizarea trimisă către președinte.

Ei reclamă o legătură între conducerea PSD și managementul Nordis.

”Există indicii rezonabile că Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu şi Alfred Simonis şi alţii au folosit şi folosesc influența lor politică pentru a proteja grupul Nordis şi a împiedica intervenția promptă a autorităților competente.

Suspiciunea de complicitate la nivel înalt este alimentată de mai multe fapte concrete documentate public: liderii PSD au beneficiat de zboruri plătite de Nordis, blocarea unor iniţiative legislative de protecţie a cumpărătorilor, obstrucţionarea unei anchete parlamentare privind cazul Nordis, dar şi declarații publice menite să minimalizeze ori să ascundă adevărul”, arată păgubiții în sesizarea către Nicușor Dan.

”Există suspiciuni rezonabile că demnitarii indicați în plângerea către DNA au primit bani sau alte foloase care nu li se cuvin, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri (de exemplu, blocarea legii privind plafonarea avansului la 10% din preţul imobilului, restul să se plătească eşalonat pe măsura construcţiei sau obligarea dezvoltatorului să utilizeze sumele doar cu acordul unui responsabil tehnic, pentru a nu permite deturnarea banilor clienţilor; pasivitatea comisiei parlamentare de anchetă a cazului Nordis; proiectarea casei lui Sorin Grindeanu de către o societate din grupul Nordis, etc.).

De asemenea, există indicii că funcţionarii publici din cadrul Primăriei Năvodari, ISC, ANAF, ANPC, Ministerul Turismului, etc, astfel cum am arătat mai sus, ar fi primit bani sau foloase necuvenite în vederea neîndeplinirii/îndeplinirii defectuoase a obligațiilor legale, motiv pentru care Direcţia Naţională Anticorupţie este obligată să ia urgent toate măsurile pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate”, arată păgubiții.

Petiția păgubiților Nordis către președintele României