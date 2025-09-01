Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România condamnă orice formă de discriminare şi violenţă: „Unu din şase angajaţi din HoReCa este străin. Ei muncesc, plătesc aceleaşi taxe şi fac ca ospitalitatea românească să existe zi de zi”

Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România – HORA condamnă orice formă de discriminare şi violenţă, în contextul incidentului recent în care un livrator străin a fost agresat în plină stradă, fără motiv, pe o stradă din Capitală. În aceeaşi zi, un incident similar s-a petrecut în Cluj, un nepalez bătut crunt de un român fiind dus în comă la spital. Ambii agresori au fost arestaţi. „Unu din şase angajaţi din HoReCa este străin. Ei muncesc, plătesc aceleaşi taxe şi fac ca ospitalitatea românească să existe zi de zi”, afirmă liderii organizaţiei. Aceştia mai spun că astfel de agresiuni „nu au ce căuta într-o societate modernă şi că afectează „nu doar oamenii direct implicaţi, ci întreaga industrie”, transmite News.ro.

În industria HoReCa din România lucrează peste 400.000 de oameni, dintre care aproape 60.000 sunt lucrători străini. Mai mult de unu din şase angajaţi din restaurante, baruri, hoteluri sau cafenele provin din afara ţării, precizează organizaţia într-un comunicat de presă.

“Industria HoReCa din România nu ar putea funcţiona fără sprijinul celor aproape 60.000 de lucrători străini. Ei fac parte din echipele noastre şi contribuie la stabilitatea şi continuitatea afacerilor. Avem nevoie de predictibilitate, de un mediu sigur şi echitabil pentru toţi angajaţii, indiferent de naţionalitate. Agresiuni precum cea recentă nu au ce căuta într-o societate modernă şi afectează nu doar oamenii direct implicaţi, ci întreaga industrie a ospitalităţii”, declară Daniel Mischie, membru în boardul HORA şi CEO City Grill Group.

Potrivit reprezentanţilor HORA, „aceşti colegi susţin funcţionarea zilnică a industriei şi plătesc aceleaşi taxe şi contribuţii, la fel ca românii, la bugetul statului”, iar angajatorii acoperă costuri sociale suplimentare pentru fiecare contract, fără contribuţia lor, multe afaceri din ospitalitate neputând să mai funcţioneze.

“În industria ospitalităţii, realitatea este simplă: fără colegii veniţi din alte ţări, multe afaceri ar fi închise. Ei fac bună parte din munca grea, sunt serioşi, plătesc aceleaşi taxe ca românii şi ţin această industrie în picioare. Cred că cel mai important mesaj pe care trebuie să-l transmitem este că au dreptul la siguranţă şi respect, la fel ca oricare dintre noi”, afirmă şi Radu Dumitrescu, alt membru în board HORA

Incidentul în care un lucrător străin a fost lovit din senin în plină stradă nu este doar un act de violenţă asupra unui individ, ci „un pericol de a genera frică în rândul tuturor”, remarcă HORA. Potrivit sursei citate, aceşti oameni au venit în România „cu încredere, şi-au lăsat familiile departe şi şi-au pus speranţa într-o viaţă mai bună”.

„Agresiunea asupra unui lucrător străin nu este doar o faptă violentă izolată, ci un atac la adresa întregii industrii. Ospitalitatea se construieşte pe încredere, iar dacă aceşti oameni ajung să muncească în frică, pierdem cu toţii. Demult nu mai e nicio diferenţă între ei şi români. Din contră, au devenit oameni de bază. Este responsabilitatea noastră să apărăm valorile fundamentale ale respectului şi siguranţei”, afirmă Ion Biriş, vicepreşedinte HORA.

Ca organizaţie care reprezintă vocea industriei ospitalităţii, HORA condamnă ferm orice formă de violenţă, discriminare sau instigare la ură.

„Ne angajăm să fim vocea lor, să le arătăm că nu sunt singuri, că aduc valoare şi că sunt respectaţi, pentru că orice frică e o pată pe imaginea noastră comună. Ne dorim ca fiecare lucrător din ospitalitate, indiferent dacă este român sau străin, să simtă că face parte dintr-o comunitate unde este apreciat, protejat şi tratat egal. HoReCa este o industrie a diversităţii. Faptul că unu din şase angajaţi vine din altă ţară arată că ospitalitatea nu are graniţe. Diversitatea ne face mai puternici, iar oamenii care lucrează zi de zi în restaurantele şi hotelurile noastre merită să fie apreciaţi şi protejaţi”, declară şi preşedintele organizaţiei, Radu Savopol.

HORA îl felicită pe poliţistul Andrei Jianu, care a intervenit imediat în apărarea livratorului tacat pe o stradă din Bucureşti.

„Ca organizaţie care reprezintă vocea industriei ospitalităţii, HORA reafirmă angajamentul de a susţine un mediu de lucru sigur, deschis şi respectuos pentru toţi cei care fac parte din industria care livrează fericire. Namaste!”, mai precizează HORA în comunicatul citat.

Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România – HORA reprezintă interesele antreprenorilor din industria ospitalităţii din România, susţinând iniţiative care contribuie la dezvoltarea durabilă, reglementarea echitabilă şi creşterea profesionalismului în sectorul HoReCa.

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetăţean străin aflat la muncă în România, lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate şi la picioare. Victima a fost transportată la spital şi se află în comă, iar anchetatorii susţin că nu există certitudinea supravieţuirii acesteia. Incidentul a avut loc în aceeaşi zi în care, în Bucureşti, un cetăţean din Bangladesh, care lucra ca livrator, a fost agresat de un tânăr de 20 de ani care i-a cerut să se întoarcă în ţara sa, susţinând că este un ”invadator” şi filmând agresiunea. Şi în aceasc caz, agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Săptămâna trecută, poliţistul Marian Godină a anunţat că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, susţinând că parlamentarul a postat pe Facebook textul: ”Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!”. Godină susţinea că prin acest text Tanasă ”incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”.

Parlamentarul AUR Dan Tanasă a venit cu o reacţie după agresarea livratorului străin, pe o stradă din Capitală, el arătând că violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu are nevoie de postările sale ca să existe, iar când spune că nu putem accepta importul de nesiguranţă şi de practici sălbatice nu atacă pe nimeni pe criterii de origine, ci spune un adevăr de bun-simţ.