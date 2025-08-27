Ordinul Arhitecților a dat în judecată Primăria Braşov după ce primarul Scripcaru a anulat un concurs de soluții pentru regenerarea fostei platforme industriale Rulmentul / Suma cerută în instanţă: 70.000 de lei

Ordinul Arhitecţilor din România a dat în judecată municipalitatea braşoveană pentru a-şi recupera banii reprezentând onorariul pentru organizarea concursului internaţional de soluţii pentru regenerarea fostei platforme industriale Rulmentul, care s-a desfăşurat în 2024, transmite Agerpres. Concursul a fost anulat de primarul George Scripcaru (PNL).

Litigiul – înregistrat la Tribunalul Bucureşti – are ca obiect achiziţiile publice în valoare de 70.000 de lei.

Subiectul a fost ridicat miercuri în şedinţa Consiliului Local Braşov, în timpul dezbaterilor privind adoptarea unui proiect de Hotărâre privind achiziţia unor servicii de consultanţă juridică pentru mai multe procese în care municipalitatea Braşoveană figurează ca şi pârât.

Primarul Braşovului, George Scripcaru, a susținut că acest concurs a fost anulat deoarece ar fi fost organizat „cu încălcarea legii” şi „a unor aspecte procedurale”, și a citat un Raport de audit al Camerei de Conturi Braşov.

„Dosarul reprezintă o acţiune (în instanţă – n.r.) între Municipiul Braşov şi OAR raportat la acel concurs pentru platforma Rulmentul. Bănuiesc că aţi citit acel raport al Curţii de Conturi care se referă la faptul că acel concurs a fost organizat cu încălcarea legii şi a mai multor chestiuni de natură procedurală şi juridică. Dosarul la asta se referă, la un litigiu de natură juridică între cele două entităţi”, le-a transmis edilul consilierilor USR care au cerut lămuriri.

Concursul internaţional de soluţii a fost organizat, în 2024, în timpul administraţiei USR, iar premiul cel mare – de 2,7 milioane de euro a fost câştigat de o asociere de firme din Bucureşti în octombrie, înainte ca actualul edil PNL să-şi preia mandatul. Nici organizatorul şi nici câştigătorii celor trei premii şi patru menţiuni nu au intrat în posesia banilor.

George Scripcaru a susținut încă din acel moment că „sunt mari neconcordanţe în ceea ce priveşte acest concurs” şi a menţionat că, în 2020, când a pierdut alegerile în fața lui Allen Coliban, i-ar fi lăsat trei scenarii de regenerare urbană a platformei realizate de specialişti ai Băncii Mondiale, în cadrul acordului de asistenţă pe care municipalitatea braşoveană îl avea semnat cu instituţia financiară internaţională.

Proiectul de HCL privind contractarea serviciilor unor cabinete de avocatură pentru a asigura apărarea municipalităţii, într-un număr total de opt procese împotriva OAR, a unor persoane fizice şi a unor firme, a fost aprobat, miercuri, cu 14 voturi pentru (ale consilierilor PNL şi PSD) şi 7 abţineri.