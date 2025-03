Ora de vară: Cum războaiele, haosul și nevoia de soare au schimbat timpul

Odată cu venirea primăverii, cei mai mulți dintre americani vor da ceasurile înainte cu o oră în acest weekend, pierzând puțin somn, dar câștigând mai multă lumină solară seara, pe măsură ce zilele devin mai calde, conform AP News.

Schimbarea ceasului primăvara și toamna are o istorie de peste un secol, fiind influențată de două războaie mondiale, perioade de confuzie și dorința oamenilor de a profita cât mai mult de soare.

Această practică a fost îndelung dezbătută, dar în prezent aproximativ 70 de țări (aproximativ 40% dintre țările lumii) folosesc ceea ce americanii numesc ora de vară (daylight saving time).

Deși schimbarea orei ne poate da puțin peste cap, lumina suplimentară din timpul serii îi încurajează pe oameni să iasă afară, să facă mișcare și să se bucure de timpul liber, spune Anne Buckle, editor la timeanddate.com, un site care furnizează informații despre fusuri orare și astronomie.

„Marele avantaj este faptul că serile devin mai luminoase, nu-i așa? Este minunat să ai ore de lumină după ce ajungi acasă de la serviciu pentru a petrece timp cu familia sau pentru diverse activități.”

În anii 1890, George Vernon Hudson, astronom și entomolog din Noua Zeelandă, a propus o schimbare a orei primăvara și toamna pentru a crește numărul de ore de lumină.

La începutul anilor 1900, William Willett, un constructor britanic, deranjat că oamenii nu profitau de lumina dimineții, a făcut o propunere similară. Totuși, niciuna dintre aceste inițiative nu a fost implementată.

Germania a fost prima țară care a folosit ora de vară în timpul Primului Război Mondial, în ideea că aceasta economisește energie. Alte țări, inclusiv Statele Unite, au urmat exemplul.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, SUA au instituit din nou ora de vară sub denumirea de „war time”, de această dată pe tot parcursul anului.

Astăzi, toate statele americane, cu excepția Hawaii și Arizona, folosesc ora de vară.

După Al Doilea Război Mondial, în SUA s-a creat un adevărat haos temporal, unele orașe păstrând ora de vară, altele renunțând la ea.

„Era posibil ca un oraș să aibă ora de vară, orașul vecin să înceapă și să termine ora de vară la date diferite, iar un al treilea oraș să nu o adopte deloc,” explică David Prerau, autorul cărții „Seize the Daylight: The Curious and Contentious Story of Daylight Saving Time”.

La un moment dat, pasagerii unui autobuz care parcurgea 56 km între Steubenville (Ohio) și Moundsville (Virginia de Vest) trebuiau să își ajusteze ceasul de șapte ori din cauza diferențelor de fus orar și a adoptării diferite a orei de vară.

Pentru a rezolva această problemă, în 1966, Congresul SUA a adoptat Uniform Time Act, care obligă statele să respecte aceeași regulă: fie implementează ora de vară, fie rămân pe ora standard, dar decizia trebuie să fie valabilă pentru întregul stat.

Problemele legate de ora de vară continuă și astăzi. De exemplu, în primăvara anului trecut, în Liban, guvernul a decis în ultimul moment să amâne schimbarea orei cu o lună, până la sfârșitul Ramadanului.

Unele instituții au aplicat schimbarea, altele nu, iar cetățenii s-au trezit într-o situație haotică în care nimeni nu mai știa ce oră este.

După doar câteva zile, guvernul a revenit asupra deciziei, dar haosul fusese deja creat.

„A fost un dezastru, nimeni nu știa ce oră este cu adevărat,” spune Buckle.

Schimbarea orei de două ori pe an generează nemulțumiri, iar periodic apar propuneri de a folosi fie ora standard, fie ora de vară pe tot parcursul anului.

În anii 1970, în timpul crizei energetice, SUA au adoptat ora de vară pe tot parcursul anului, dar măsura a fost extrem de nepopulară.

Iarna, soarele nu răsărea înainte de ora 9:00 în unele regiuni, ceea ce însemna că oamenii mergeau la muncă și copiii la școală pe întuneric.

Din acest motiv, măsura a fost rapid abandonată.

Pe de altă parte, dacă s-ar folosi doar ora standard, americanii ar pierde o oră de lumină seara timp de opt luni pe an.

În 1908, orașul canadian Thunder Bay (pe atunci format din Fort William și Port Arthur) a trecut temporar de la fusul orar central la cel estic pentru a avea o oră suplimentară de lumină seara.

Totuși, în anul următor, Fort William a revenit la ora standard, în timp ce Port Arthur a rămas pe ora estică, ceea ce a creat multă confuzie.

Astăzi, Thunder Bay folosește ora de vară, iar zilele de vară sunt lungi și călduroase, spune Paul Pepe, manager de turism al orașului.

Situat pe malul Lacului Superior, orașul este suficient de nordic încât soarele apune abia la ora 22:00 în timpul verii.

Mulți locuitori pleacă în vacanță iarna și preferă să stea acasă vara, bucurându-se de zilele lungi și temperaturile plăcute.

„Pentru mulți dintre noi, verile lungi și calde sunt ca o vacanță în propria curte,” explică Pepe.

Schimbarea orei a fost influențată de războaie, economie și dorința oamenilor de a se bucura de soare cât mai mult timp.

Deși mulți se plâng de schimbarea orei, avantajele oferite de zilele mai lungi sunt evidente, iar ora de vară continuă să fie adoptată de multe țări din întreaga lume.