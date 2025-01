Optzeci de supraviețuitori de la Auschwitz filmează lecții de viață pentru a marca 80 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare la 27 ianuarie 1945

Creată de organizația evreiască internațională The Claims Conference, noua serie de mărturii video ale supraviețuitorilor de la Auschwitz își propune să îi ajute pe tineri „să asculte vocile lor și să ducă poveștile mai departe”, scrie The Times of Israel.

Când fratele lui Aron Krell, supraviețuitorul de la Auschwitz, Zvi, murea în ghetoul din Lodz în 1944, băiatul își părăsea familia cu ultimele cuvinte: „Vă rog să nu mă uitați niciodată”.

Înainte de Holocaust, Zvi Krell era un jucător de fotbal zvelt. Dar după ce naziștii i-au închis pe evreii din Lodz într-un ghetou, Zvi a murit de foame. Fratele său Aron și restul familiei au fost apoi deportați la Auschwitz-Birkenau.

„Nu l-am pierdut doar pe Zvi, ci și pe fratele meu Moshe și pe mama mea, Esther, în Holocaust. Am supraviețuit în cinci lagăre de concentrare și ghetouri – inclusiv Auschwitz”, a declarat Aron Krell.

La 80 de ani de la eliberarea de la Auschwitz-Birkenau, la 27 ianuarie 1945, Krell este unul dintre cei 80 de supraviețuitori care au împărtășit lecții de viață în cadrul unei campanii pe rețelele de socializare produse de Claims Conference – Conferința privind revendicările. Clipuri ale supraviețuitorilor vor fi prezentate pe TikTok și Instagram timp de două săptămâni până la Ziua internațională de comemorare a Holocaustului, care va avea loc pe 27 ianuarie.

Intitulată „Am supraviețuit la Auschwitz: Ține minte asta”, campania a fost inspirată de angajamentul lui Krell de a îndeplini ultima dorință a fratelui său, potrivit Claims Conference.

„Știu că mulți oameni nu pot înțelege ce am îndurat eu. Dar pot înțelege că iubesc un frate așa cum l-am iubit eu pe Zvi, își pot imagina durerea insuportabilă care vine odată cu pierderea cuiva și, sperăm, sunt de acord că lecțiile Holocaustului trebuie să fie întotdeauna reamintite”, a declarat Krell.

Potrivit Claims Conference, acesta va fi probabil ultimul an în care organizația va putea „să lanseze o campanie cu participarea persoanelor care sunt încă cu noi și care pot depune mărturie despre ororile care au avut loc acolo”.

Auschwitz a fost mult timp simbolul central al Holocaustului. Fiind lagărul nazist al morții cu cel mai mare număr de victime, Auschwitz a găzduit, de asemenea, medici naziști care au efectuat experimente medicale oribile pe deținuți.

Pe Facebook, Muzeul de Stat Auschwitz-Birkenau a relatat că 50 de supraviețuitori sunt așteptați să participe la comemorarea de la fața locului din această lună. Fostul lagăr al morții este unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj și turism din Polonia, cu 1,83 milioane de persoane care au vizita muzeul de stat în 2024.

Germanii au construit Birkenau lângă cazărmile militare poloneze dinainte de război, la marginea orașului Oswiecim, numele polonez pentru Auschwitz. La Birkenau au fost construite șase camere de gazare. Patru dintre camerele de gazare au fost echipate cu crematorii pentru a elimina zilnic mii de cadavre.

Un milion de evrei din întreaga Europă au fost deportați la Birkenau și uciși în camerele de gazare. De asemenea, naziștii au ucis 100.000 de persoane din alte grupuri țintă, inclusiv clerici și intelectuali polonezi, romi și prizonieri de război sovietici.

Pe lângă prezentarea unor supraviețuitori în viață, campania de sensibilizare a Conferinței privind revendicările va include clipuri despre – de exemplu – Elie Wiesel, Anne Frank și alte persoane încarcerate la Auschwitz-Birkenau.

În mărturiile lor pentru campanie, supraviețuitorii Holocaustului au răspuns la întrebarea: „Având în vedere experiența dumneavoastră ca supraviețuitor al Auschwitz, care este un lucru specific – o persoană, un moment sau o experiență – pe care doriți ca oamenii să și-l amintească pentru generațiile viitoare?”

„Ororile care au avut loc la Auschwitz au fost un rău pe care niciun om nu ar trebui să-l îndure vreodată, dar și un rău pe care niciun om nu ar trebui să-l uite vreodată”, a declarat Gideon Taylor, președintele Claims Conference.

„Deși este dificil să te imaginezi pe tine însuți într-un lagăr de concentrare, cu toții putem înțelege dorința oamenilor de a-și aminti de persoanele dragi pe care le-am pierdut, de experiențele care ne-au format și de momentele care au fost importante pentru noi. Este esențial să educăm generațiile viitoare cu privire la Auschwitz”, a declarat Taylor.

„Să-ți conduci copilul la moarte”

Situat în apropierea unor linii de cale ferată importante, Birkenau – livada de mesteceni, în germană – a fost un lagăr al morții în care victimele sănătoase erau selectate pentru moarte prin muncă forțată. Copiii, bătrânii și cei inapți de muncă erau ademeniți să facă duș după un proces de „selecție” desfășurat lângă vagoanele de marfă în care ajungeau după care erau uciși cu gaz Zyklon-B, bazat pe acid cianhidric.

Înconjurat de fabrici esențiale pentru efortul de război al Germaniei, Auschwitz-Birkenau era cel mai mare lagăr de muncă forțată din Europa. Pentru evreii aleși să moară prin muncă, munca într-o fabrică din „zona de interes” a Auschwitz-ului (40 km pătrați) era o oportunitate pentru contrabandă, comunicare și eventual revoltă împotriva SS.

Judith Hervé-Elkán, în vârstă de 98 de ani, a supraviețuit la Auschwitz și face parte din campania Auschwitz a Claims Conference. Cea mai dureroasă amintire a ei se referă la copiii aduși la Auschwitz, fiecare dintre ei destinat morții.

„Mama care moare cu copilul în brațe, conducându-și copilul spre moarte, este, pentru mine, cea mai teribilă dintre imaginile pe care le văd și astăzi. Atât de multe mame, neștiind ce le așteaptă, nu și-au lăsat copiii, bebelușii, micuții să plece. Ce este mai groaznic pe lume decât să-ți duci copilul la moarte”, a declarat Hervé-Elkán.

O constantă a mărturiilor supraviețuitorilor este constrângerea de a-și aminti ce s-a întâmplat. Sentimentul a fost exprimat de Jona Laks, un geamăn care a supraviețuit experimentelor celebrului medic SS Josef Mengele.

„Îmi amintesc acea zi, în același moment în care am rămas singuri în marșul morții, am jurat că îmi voi dedica toată energia, tot timpul, totul, pentru a povesti, a documenta, a transmite oamenilor și a spune ce s-a întâmplat. Pentru că este imposibil ca o perioadă atât de întunecată să dispară din cunoștințele oamenilor și să nu intre în istorie”, a declarat Laks.