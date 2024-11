Opt morți în Novi Sad, după prăbușirea acoperișului unei gări

Cel puțin opt persoane au murit și două au fost spitalizate după ce o parte a acoperișului unei gări s-a prăbușit vineri în orașul sârb Novi Sad, a declarat ministrul de interne Ivica Dačić la televiziunea sârbă, transmite agenția Reuters.

Cu două persoane încă în viață sub dărâmături, peste 80 de salvatori și echipamente de curățare au fost aduse la fața locului, a declarat ministrul, adăugând că operațiunea de salvare „va dura câteva ore”.

Potrivit presei locale, zeci de persoane ar putea fi rănite, o cifră pe care autoritățile nu au confirmat-o.

Traficul feroviar a fost oprit în această gară, situată la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de capitala Belgrad, potrivit canalului de știri N1.

The building was recently renovated #NoviSad pic.twitter.com/XyhMKs6riS

About 80 rescue team members are on site

Two people remain trapped as rescuers work to free them

#Serbia | A concrete roof collapse at Novi Sad railway station killed eight and injured four

The roof of a train station collapsed in Serbia – 8 people were killed

The tragedy occurred in the city of Novi Sad. More than 30 people were injured.

Local media report that two people remain under the rubble – the rescue operation continues. pic.twitter.com/tMIwmQQaS5

— NEXTA (@nexta_tv) November 1, 2024