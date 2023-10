Opt milioane de măști, donate spitalelor din Timiș, se apropie de expirare / Într-un an, Spitalul Municipal a consumat 100 de mii / ”Asta a fost, de fapt, o donație, n-am putut să refuzăm”

Peste opt milioane din cele zece milioane de măști cumpărate de o firmă din subordinea Ministerului Energiei și donate spitalelor din Timiș, prin intermediul ISU, sunt nefolosite cu câteva luni înainte să expire, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Spitalul Municipal Timișoara mai are aproape două milioane și jumătate, după ce a consumat într-un an circa 100.000. Managerul Daniel Malița admite că nu are o soluție pentru folosirea lor înainte de expirare.

“Asta a fost, de fapt, o donație, n-am putut să refuzăm. În tot acest interval de timp. noi n-am mai cumpărat. Știu că DSP ne-a întrebat, am răspuns câte mai avem, putem estima un consum. Restul, dacă există alți doritori, noi putem să le dăm mai departe. Deci, nu vrem musai să le ținem. Fiind donație, noi nu le putem înstrăina, nu le putem vinde, putem doar să le donăm altora care au nevoie de ele. Dacă vor ajunge la termenul în care expiră, ar trebui probabil să le incinerăm, să le casăm și după aceea să le incinerăm”, spune Daniel Malița.

Institutul de Boli Cardiovasculare a primit 550.000 de măști și a folosit doar 60.000. Managerul Constantin Luca susține că în perioada următoare vor fi folosite mai multe.

“Am reintrodus obligativitatea purtării măștilor pentru că din nou avem cazuri foarte multe de COVID, ceea ce mă face să cred că consumul va fi mult mai mare decât în condițiile în care nu purtăm mășt. Uzual nu se poartă. 60.000 s-au consumat anul trecut pentru toată lumea, inclusiv pentru aparținători. Noi ne-am dat bani pe ele, noi le-am primit”, spune Constantin Luca.

Radio Timișoara a solicitat un punct de vedere referitor la problema măștilor care au rămas în stocurile spitalelor și prefectului de Timiș, dar până la ora difuzării știrii, Mihai Ritivoiu nu a oferit un punct de vedere.