Producătorul elvețian de ceasuri Swatch își cere scuze pentru o reclamă cu „ochi oblici”, după critici și amenințări cu boicotul din China

Producătorul elvețian de ceasuri Swatch și-a cerut scuze și a retras o reclamă în care apărea un model care își trăgea colțurile ochilor, după ce imaginea a stârnit revolta utilizatorilor chinezi de social media, scrie BBC.

Criticii au spus că poza seamănă cu gestul rasist al „ochilor oblici” folosit în trecut pentru a-i batjocori pe asiatici.

Apelurile la boicotarea produselor Swatch au crescut pe rețelele sociale chinezești pe măsură ce reclama a devenit virală.

„Ne cerem scuze sincer pentru orice neplăcere sau neînțelegere pe care acest lucru ar fi putut-o provoca”, a declarat compania într-un comunicat.

„Tratăm această chestiune cu cea mai mare importanță și am eliminat imediat toate materialele conexe la nivel mondial.”

Însă scuzele nu au reușit să potolească criticile.

Swatch „se teme doar pentru profiturile sale”, a declarat un utilizator Weibo. „Puteți să vă cereți scuze, dar eu nu vă voi ierta.”

„Ei câștigă bani de pe urma noastră și totuși îndrăznesc să discrimineze poporul chinez. Am fi niște lași dacă nu am boicota produsele lor în China”, a declarat un alt utilizator Weibo.

Swatch obține aproximativ 27% din veniturile sale din China, Hong Kong și Macao, deși a înregistrat o scădere a vânzărilor în China pe fondul încetinirii economice a țării, potrivit agenției de știri Reuters.

Compania produce și ceasuri Omega, Longines și Tissot.

În ultimii ani, consumatorii chinezi au organizat boicoturi împotriva a ceea ce au perceput ca fiind insulte la adresa culturii lor sau amenințări la adresa intereselor naționale.

În 2021, a avut loc un boicot chinezesc pe scară largă împotriva unor mărci de modă globale precum H&M, Nike și Adidas, după ce acestea și-au exprimat îngrijorarea cu privire la presupusele încălcări ale drepturilor omului în provincia Xinjiang.

Anul trecut, unii au încercat să boicoteze magazinul japonez de îmbrăcăminte Uniqlo, după ce compania a declarat că nu se aprovizionează cu bumbac din Xinjiang.

Casa de modă italiană Dolce & Gabbana a fost, de asemenea, ținta unui astfel de boicot în 2018, după ce a publicat videoclipuri în care un model chinez folosea neîndemânatic bețișoarele pentru a mânca mâncare italiană. Produsele sale au fost retrase de pe site-urile de comerț electronic chinezești, iar marca și-a anulat prezentarea de modă de la Shanghai, deoarece criticii au afirmat că reclama înfățișa femeile chineze într-un mod stereotip și rasist.