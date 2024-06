Operațiunea Arnon: Cum au salvat comandourile israeliene cei patru ostatici în Gaza

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), agenția de securitate Shin Bet și poliția israeliană au efectuat sâmbătă dimineața una dintre cele mai îndrăznețe, complexe și riscante operațiuni din timpul războiului împotriva Hamas, salvând patru ostatici deținuți de gruparea teroristă în Fâșia Gaza. “Operațiunea Arnon,” misiunea care a dus la recuperarea celor patru israelieni, reprezintă un moment semnificativ pentru statul evreu și pentru guvernul premierului Benjamin Netanyahu, aflat sub o presiune internațională extraordinară pentru a pune capăt ostilităților în enclava palestiniană.

Planificată în detaliu

Operațiunea de salvare a ostaticilor a fost efectuată de membri ai IDF, Shin Bet și din poliția Israelului.

Cunoscută inițial drept “Semințele Verii,” misiunea de salvare a ostaticilor evrei a primit după eveniment numele de “Operațiunea Arnon,” în memoria lui Arnon Zamora, un inspector șef din Yamam, unitatea de elită contrateroristă din poliția israeliană, care a fost rănit grav de teroriștii Hamas în cursul raidurilor de sâmbătă și ulterior a murit din cauza rănilor suferite.

Misiunea a fost desfășurată în plină zi și într-o zonă în care forțele israeliene nu operaseră anterior.

Operațiunea de salvare a Noei Argamani, în vârstă de 26 de ani, a lui Almog Meir Jan (21 de ani), a lui Andrey Kozlov (27 de ani) și a lui Shlomi Ziv (41 de ani) a fost planificată cu săptămâni înainte, potrivit informațiilor oferite de The Times of Israel.

În perioada de planificare a misiunii, informațiile despre locațiile ostaticilor au fost obținute și studiate cu atenție de israelieni. Conform informațiilor, Hamas a mutat în mod repetat ostaticii în Gaza, în încercarea de a preveni operațiunile de salvare israeliene. (Reamintim că cel mai recent conflict dintre Israel și Hamas a început atunci când militanții din grupul terorist au atacat sudul Israelului pe 7 octombrie 2023, ucigând aproximativ 1.200 de oameni, rănind alte câteva mii și luând ostatici peste 240 de persoane, deopotrivă israelieni și cetățeni străini. În acest moment, conform informațiilor israeliene, Hamas deține încă cel puțin 77 de ostatici despre care se crede că sunt în viață și 43 de cadavre).

Soldații din unitățile de comando israeliene au luat parte la pregătiri intense în săptămânile din urmă. Potrivit Times of Israel, în zilele premergătoare raidului, unitatea de elită Yamam a exersat mai multe scenarii de extracție a ostaticilor din Nuseirat, o tabără de refgiați aflată în centrul Gazei, inclusiv pe replici exacte ale clădirilor ce urmau să fie atacate.

Potrivit oficialilor militari, antrenamentele că au fost “asemănătoare raidului de la Entebbe” din 1976, faimoasa misiune în timpul cărora comandourile israeliene au salvat peste 100 ostatici ținuți captivi în Uganda de teroriști palestinieni și din Celulele Revoluționare, o grupare de extremă dreapta din Germania de Vest.

De asemenea, în zilele dinaintea misiunii, armata israeliană a lansat o nouă operațiune în orașul Bureij – la est de Nuseirat – și în Deir al-Balah, la sud-est de locul unde au fost salvați ostaticii, într-o încercare simulată de a reduce apărarea Hamas în Nuseirat.

În sfârșit, potrivit unei surse diplomatice, premierul Netanyahu și ministrul apărării Yoav Gallant au aprobat operațiunea joi seară, când o reuniune a cabinetului de război și a cabinetului de securitate de la Ierusalim a fost anulată.

Un raid riscant

În cele din urmă, raidul a fost efectuat sâmbătă dimineață, după ce Shin Bet a recomandat că ar fi un moment optim pentru a surprinde teroriștii Hamas care îi țineau prizonieri pe cei patru ostatici. Raidul a avut loc în cursul dimineții, în contrast cu operațiunile anterioare de salvare a ostaticilor din Gaza, care toate au avut loc peste noapte.

La ora 11 dimineața, ofițerii din Yamam și Shin Bet au primit ordinul de a ataca două clădiri din Nuseirat cu 3-4 etaje fiecare, unde Hamas ținea ostaticii. Trei brigăzi au participat la misiunea de salvare: Brigada 7, Parașutiști și Kfir cu Flotila 13, împreună cu alte forțe speciale.

Times of Israel a precizat că Nuseirat este una dintre puținele zone din Gaza în care trupele israeliene nu au intrat încă în timpul ofensivei terestre a IDF împotriva grupării Hamas.

Clădirile vizate de comandourile israeliene se aflau la o distanță de aproximativ 200 de metri una de alta, iar decizia de a le ataca simultan s-a datorat posibilității ca Hamas să-i ucidă pe ostatici după ce ar fi observat operațiunea de salvare în cealaltă locație.

Potrivit informațiilor, Argamani a fost ținută de teroriștii Hamas singură în casa unei familii palestiniene, în timp ce ceilalți trei ostatici au fost deținuți într-o casă separată. IDF susține că Hamas plătește astfel de familii pentru a ține ostaticii în casele lor, sub paza teroriștilor.

Argamani a devenit un simbol al atacului brutal al teroriștilor palestinieni din 7 octombrie. Israeliană născută în China, tânăra a fost filmată plângând și implorând să nu fie ucisă în timp ce a fost răpită pe o motocicletă de teroriștii Hamas.

Prietenul lui Argamani, Avinatan Or, a fost, de asemenea, dus în Gaza de teroriștii palestinieni și se crede că este unul dintre cei 116 încă ținuți captivi de Hamas.

Trupele israeliene au salvat-o pe Argamani, împreună cu ceilalți trei ostatici răpiți de la festivalul de muzică Supernova, ca parte a unei “misiuni complexe” care a vizat două clădiri din tabăra Nuseirat din centrul Gazei, potrivit unui purtător de cuvânt al armatei.

Una dintre rudele lui Argamani a spus că forțele israeliene au spart ușa clădirii în care era ținută ostatică și au strigat că o salvează. “Mi-a spus puțin. Era ora 10 dimineața și (soldații israelieni) au bătut în ușă și au strigat: Suntem IDF și am venit să te salvăm”, a declarat Asaf Shaibi. “(Ea) este puternică,” a adăugat el.

Salvarea lui Argamani a fost descrisă de oficialii militari israelieni ca fiind relativ ușoară, având în vedere circumstanțele. Dar o bătălie majoră a avut loc în imobilul în care au fost ținuți Meir Jan, Kozlov și Ziv.

Zamora, comandantul echipei de salvare de la a doua clădire, unde erau ținuți cei trei ostatici, a fost rănit grav de militanții Hamas și a murit ulterior din cauza rănilor sale. Teroriștii care-i păzeau pe ostatici au fost uciși în schimbul de focuri.

Times of Israel a scris că, la scurt timp mai târziu, în timp ce cei trei ostatici și Zamora erau extrași din Nuseirat, vehiculul lor a fost atacat, rămânând blocat în Gaza. Alte forțe israeliene au ajuns însă rapid la fața locului pentru a-i salva, ducându-i la un heliport improvizat din Gaza, de unde au fost transportați la Spitalul Tel Hashomer din centrul Israelului. Imaginile difuzate de IDF au arătat momentul în care un elicopter a coborât și a extras bărbații din heliportul temporar. Meir Jan, Kozlov și Ziv sunt văzuți alergând cu forțele israeliene către un elicopter care îi așteaptă.

În mod similar, Noa a fost dusă cu elicopterul la spital, cu puțin timp înainte ca ceilalți trei ostatici să fie scoși din Gaza.

Ca o operație pe creier

Purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, a spus că decizia de a efectua misiunea în timpul zilei a fost luată pentru a aduce un element de surpriză, deoarece Hamas nu s-ar fi așteptat la asta.

“În timpul zilei, vă asumați mai multe riscuri pentru a vă asigura că elementul surpriză este păstrat și am înțeles că în interiorul apartamentelor ne va oferi efect de pârghie,” a spus Hagari. “I-am surprins complet, dar tot a fost greu,” a afirmat purtătorul de cuvânt al IDF.

Hagari a mai declarat că camera de comandă din care s-a comandat misiunea era tensionată, în timp ce a fost nevoie de “sute de războinici” pentru a desfășura operațiunea.

“Aceasta este o operație chirurgicală, ca o operație pe creier; atât de precisă trebuie să fie. Imaginați-vă că are loc pe o stradă civilă, cu mulți oameni în jur, cu camioane și mașini,” a afirmat Hagari.

Soldații israelieni au fost înarmați cu arme special concepute pentru operațiune, a scris autorul israelian Hen Mazzig pe X.

Argamani a fost găsită la primul etaj al imobilului în care era captivă, în timp ce cei trei ostatici bărbați au fost descoperiți la etajul trei al altei clădiri, a adăugat el.

Potrivit IDF, trupele de comando au fost atacate cu focuri de armă și lansatoare de rachete în Nuseirat, ceea ce a determinat trupele terestre și forțele aeriene israeliene să efectueze lovituri majore în zonă.

Bombardamentele, care vizau zonele din care teroriștii Hamas au deschis focul, au avut ca scop protejarea forțelor de salvare și a ostaticilor.

Biroul de presă al guvernului Hamas a declarat că cel puțin 210 de persoane au fost ucise în timpul operațiunii israeliene. Aceste cifre nu pot fi însă verificate în mod independent, iar gruparea teroristă este cunoscută pentru faptul că manipulează constant mass-media internațională căreia îi furnizează informații false și dezinformări.

IDF a recunoscut că a ucis civili palestinieni în timpul luptelor, dar a dat vina pe Hamas pentru că a ținut captivii și a provocat ostilitățile într-un mediu civil dens populat.

“Știm de sub 100 de victime (palestiniene). Nu știu câți dintre ei sunt teroriști,” a declarat Hagari.

Times of Israel a scris că teroriștii Hamas au tras, de asemenea, rachete antiaeriene asupra elicopterelor israeliene care au luat parte la operațiunea de salvare, fără a reuși însă să le lovească.

În afară de Zamora, mai mulți soldați israelieni au fost răniți de schije în timpul operațiunii.

A treia misiune în 8 luni

Oficialii militari au spus că misiunea de sâmbătă a atârnat de un fir de păr. Șeful Statului Major al IDF, generalul-locotenent Herzi Halevi și șeful Shin Bet, Ronen Bar, au comandat împreună raidul de salvare. Netanyahu și Gallant au observat și ei misiunea din interiorul camerei de război.

Halevi și comandantul Yamam au convenit ulterior să schimbe numele misiunii de salvare în “Operațiunea Arnon,” în onoarea ofițerului ucis.

“În spatele fiecărei misiuni de salvare se află bărbați și femei israeliene care își riscă viața. Suntem devastați să vă împărtășim că inspectorul șef Arnon Zamora, comandantul și operatorul tactic în Yamam (Unitatea Națională de Luptă împotriva Terorismului), care a fost grav rănit în operațiunea de salvare a ostaticilor în această dimineață, a decedat în urma rănilor suferite,” a declarat Ministerul israelian de Externe pe X, fără a oferi mai multe detalii.

Raidul de sâmbătă a fost doar a treia astfel de operațiune de succes în cele 246 de zile de la atacul Hamas. Ori Megidish, membră a IDF, a fost salvată la sfârșitul lunii octombrie, în timp ce Fernando Marman, 61 de ani, și Louis Har, 70 de ani, au fost recuperați din Rafah, în sudul Gazei, în februarie.

Cel puțin încă o tentativă de salvare a ostaticilor a fost încercată în decembrie, dar s-a încheiat cu eșec, ostaticul fiind ucis și trupul său rămânând în captivitatea Hamas.

Toți ostaticii recuperați de IDF din Gaza, inclusiv cei patru de sâmbătă, au fost salvați din clădiri și nu din vasta rețea de tuneluri a Hamas.

Potrivit informațiilor, israelienii ar mai fi planificat multe alte operațiuni de salvare, pe scară largă în unele cazuri, dar în cele din urmă ele au fost considerate prea periculoase sau imposibil de realizat.

Argamani, Meir Jan, Kozlov și Ziv, care au fost în captivitatea Hamas timp de opt luni, sunt toți în stare bună, potrivit evaluărilor medicale inițiale.

Cei patru au fost răpiți de la festivalul de muzică Supernova din apropierea comunității Re’im în dimineața zilei de 7 octombrie, când aproximativ 3.000 de teroriști Hamas au atacat sudul Israelului.

Moment de ușurare

Salvarea celor patru ostatici a adus un rar moment de ușurare pentru statul evreu și pentru guvernul premierului Netanyahu, aflat sub o presiune internațională extraordinară pentru a pune capăt ostilităților în enclava palestiniană.

“Salvarea (ostaticilor) aduce motive rare de bucurie pentru israelieni, înainte ca inimile noastre să revină la 116 ostatici încă ținuți captivi,” a scris Times of Israel.

Raidul de sâmbătă este și o gură de oxigen pentru Bibi Netanyahu, presat de aliații de guvernare, de americani și de comunitatea internațională – fiecare din diferite motive – să salveze toți ostaticii, să pună capăt conflictului cu teroriștii sau măcar să aprobe o încetare temporară a focului cu Hamas din considerente umanitare.

Misiunea de recuperare din Gaza este, foarte probabil, să dea un nou impuls strategiei sale de a elimina complet Hamas și de a salva restul ostaticilor israelieni, vii și morți deopotrivă. În lumina raidului de sâmbătă, cauza Israelului apare mai clară și mai justă ca niciodată, au afirmat unii comentatori.

Prim-ministrul Netanyahu s-a adresat de altfel publicului israelian sâmbătă seara, spunând că operațiunea a fost “foarte complexă și periculoasă.”

“Dar am aprobat-o fără ezitare pentru că am încredere în IDF, Shin Bet, Poliția Israelului, eroii de luptă ai Shin Bet și Unitatea Națională Antiterorism,” a afirmat el, potrivit Haaretz.

Premierul a lăudat forțele israeliene pentru că au acţionat “în mod creativ şi curajos.”

“Nu ne vom lăsa până când nu vom finaliza misiunea și nu vom returna acasă toți ostaticii – atât cei vii, cât și cei morți,” a adăugat el.

La rândul său, ministrul Apărării Yoav Gallant a descris misiunea drept una dintre “cele mai eroice și extraordinare operațiuni” la care a asistat de-a lungul celor 47 de ani în care a servit în IDF.

“Trupele noastre au dat dovadă de atât de mult curaj operând sub foc puternic în cel mai complex (mediu urban din Gaza),” a spus Gallant. “Nu-mi amintesc să fi încheiat operațiuni de acest fel la această intensitate și cu acest nivel de cooperare și succes.” (Gallant se pregătea să-și anunțe ieșirea din cabinetul lui Netanyahu sâmbătă. El a amânat însă momentul în urma raidului).

Casa Albă a lăudat, de asemenea, salvarea “îndrăzneață” realizată de Forțele de Apărare ale Israelului într-o declarație oficială emisă sâmbătă dimineață.

“Acordul de eliberare a ostaticilor și de încetare a focului care este acum pe masă ar asigura eliberarea tuturor ostaticilor rămași, împreună cu asigurări de securitate pentru Israel și ajutor pentru civilii nevinovați din Gaza,” a precizat Administrația Biden.

Declarația Casei Albe a fost făcută în contextul în care CBS News a scris că Statele Unite au oferit sprijin israelienilor pentru raidul de sâmbătă. Armata americană nu a participat însă la operațiune, a declarat un oficial american.

Rolul SUA a venit în principal sub formă de sprijin în colectarea de informații. Doi oficiali americani au confirmat acest lucru, dar au refuzat să împărtășească detalii sensibile cu privire la operațiune.

Iar New York Times a precizat, citând un oficial de la Washington, că o echipă de americani specializați în recuperare de ostatici, staționați în Israel, a sprijinit efortul armatei israeliene de a-i salva pe cei patru prizonieri prin furnizarea de informații și alt sprijin logistic.

Interesul Statelor Unite pentru israelieni are legătură nu doar cu sprijinul pentru cel mai important aliat al SUA din regiune. Printre ostaticii despre care se crede că ar fi ținuți în Gaza se numără cinci cetățeni americani, precum și rămășițele altor trei cetățeni ai SUA.

