OMS acuză giganții din industria alimentară, a tutunului și a alcoolului că blochează politicile de sănătate „salvatoare de vieți”

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a acuzat companiile producătoare de tutun, alcool și alimente ultra-procesate de „lobby intens” pentru a împiedica țările să pună în aplicare politici de îmbunătățire a sănătății populației, scrie Euronews.

Într-un comunicat publicat joi, OMS a afirmat că aceste „industrii puternice” încearcă în mod regulat să „blocheze, să slăbească sau să întârzie” creșterile de taxe, restricțiile privind marketingul care vizează tinerii și alte reforme de sănătate „salvatoare de vieți”.

„Este inacceptabil ca interesele comerciale să profite de creșterea numărului de decese și boli”, a declarat dr. Etienne Krug, directorul departamentului OMS pentru determinanții sănătății, promovarea și prevenirea.

„Guvernele trebuie să pună oamenii înaintea profiturilor și să se asigure că politicile bazate pe dovezi nu sunt deraiate de presiunea corporativă”, a spus Krug.

Măsura vine cu câteva zile înaintea unei reuniuni la nivel înalt a Adunării Generale a Națiunilor Unite, care se va concentra pe boli cronice precum bolile de inimă, diabetul, cancerul și astmul, printre altele.

Deși decesele cauzate de boli cronice au scăzut în întreaga lume, progresele au stagnat în ultimii ani, potrivit unei analize recente.

OMS a solicitat anterior guvernelor să majoreze prețurile la tutun, alcool și băuturi zaharoase cu cel puțin 50 % în următorii 10 ani.

Creșterea taxelor ar putea preveni 50 de milioane de decese premature în următorii 50 de ani și ar genera 1 trilion de dolari (854,4 miliarde de euro) în fonduri publice în următorul deceniu, a afirmat organizația.

Grupurile industriale au respins în repetate rânduri solicitările autorităților din domeniul sănătății de a crește taxele pe produsele lor.

UNESDA Soft Drinks Europe, care reprezintă producătorii de băuturi răcoritoare, a ripostat după ce OMS a emis orientări politice privind taxele pe alimente la începutul acestei luni.

Organizația a afirmat că taxele sunt insuficiente pentru a îmbunătăți starea de sănătate în Europa, deoarece ratele de obezitate continuă să crească în țările care au implementat taxe pe băuturile zaharoase, cum ar fi Regatul Unit.

„Este esențial să înțelegem comportamentele alimentare și stilurile de viață generale și să analizăm modelele de consum alimentar în Europa, mai degrabă decât să vizăm o categorie specifică de alimente”, a declarat Nicholas Hodac, directorul general al UNESDA, într-un comunicat la începutul acestei luni.