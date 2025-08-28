Olga Ştefanişina, fost vicepremier şi fost ministru al justiţiei, a fost numită ambasador al Ucrainei la Washington

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat miercuri că a numit-o în postul de ambasador în SUA pe Olga Ştefanişina, fost vicepremier şi fost ministru al justiţiei, transmite agenția de știri France Presse, citată de Agerpres.

”Procedurile oficiale sunt încheiate. Am semnat astăzi (miercuri – n.r.) un decret de numire a ambasadoarei”, a spus Zelenski în mesajul său cotidian difuzat pe social media.

”Securitatea Ucrainei pe termen lung depinde de relaţiile ei cu Statele Unite”, a subliniat şeful statului ucrainean.

Acesta a invocat ”două propuneri” pentru a consolida cooperarea cu Washingtonul: achiziţionarea de arme americane pentru Kiev cu bani europeni şi un acord în vederea furnizării de drone ucrainene Statelor Unite.

Postul de ambasador la Washington este crucial, întrucât SUA constituie primul sprijin militar pentru Ucraina împotriva Rusiei, chiar dacă revenirea lui Donald Trump la putere a făcut cooperarea cu Kievul mai dificilă.

Olga Stefanişina o înlocuieşte pe Oksana Markarova, în post de la începutul lui 2021, care a contribuit la organizarea ajutorului trimis după lansarea invaziei ruse în februarie 2022 şi a cultivat relaţii bune cu administraţia Joe Biden.

La jumătatea lunii iulie, preşedintele Zelenski a numit-o pe Olga Stefanişina în funcţia de reprezentant special pentru dezvoltarea cooperării cu Statele Unite, un post nou creat care vizează îmbunătăţirea relaţiilor între Kiev şi Washington.