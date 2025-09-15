Ofiţeri americani, în vizită în Belarus pentru a observa exerciţiile militare comune cu Rusia

Ofiţeri ai armatei SUA au asistat luni la exerciţiile militare comune între Rusia şi Belarus şi au fost informaţi de ministrul belarus al apărării, Viktor Khrenin, că pot urmări „orice îi interesează”, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Exerciţiul strategic comun „Zapad-2025” al Rusiei cu Belarus a început pe 12 septembrie pe terenuri de antrenament din ambele ţări, având ca scop îmbunătăţirea comenzii şi coordonării militare în cazul unui atac asupra Rusiei sau Belarusului, a declarat Ministerul Apărării de la Moscova.

Prezenţa ofiţerilor americani la o bază de antrenament din Belarus a fost prezentată de Ministerul Apărării din această ţară ca fiind o surpriză.

„Cine ar fi crezut cum va începe dimineaţa unei alte zile a exerciţiului Zapad-2025?”, se arată într-un comunicat, menţionând prezenţa lor printre reprezentanţii a 23 de ţări, inclusiv alte două state membre NATO – Turcia şi Ungaria.

Ministerul belarus a publicat o înregistrare video în care doi ofiţeri americani în uniformă îi mulţumesc lui Khrenin pentru invitaţie şi îi strâng mâna.

„Vă vom arăta orice vă interesează. Tot de doriţi. Puteţi merge acolo, să vedeţi, să vorbiţi cu oamenii”, le-a spus ministrul ofiţerilor americani, care au refuzat să vorbească cu presa.

Prezenţa ofiţerilor americani este cel mai recent semn al apropierii relaţiilor dintre Washington şi Minsk, un aliat apropiat al Rusiei care a permis Moscovei să-i folosească teritoriul pentru a trimite zeci de mii de soldaţi în Ucraina în februarie 2022.

John Coale, un reprezentant al preşedintelui american Donald Trump, s-a aflat la Minsk săptămâna trecută pentru discuţii cu preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, care a fost de acord să elibereze 52 de deţinuţi din închisorile sale, inclusiv jurnalişti şi oponenţi politici.

Trump, care a încercat să medieze negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina, cultivă relaţii mai strânse cu Lukaşenko, care discută regulat cu Putin. Săptămâna trecută, Coale i-a înmânat lui Lukaşenko o scrisoare trimisă şi semnată de mână de preşedintele Trump.