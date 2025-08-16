STUDIU Oamenii cu personalități sensibile sunt mai predispuși să sufere probleme de sănătate mintală

O nouă cercetare, condusă de Queen Mary University și publicată în jurnalul Clinical Psychological Science (SAGE), a dezvăluit că persoanele cu un nivel ridicat de sensibilitate (HSP – Highly Sensitive People) sunt mai predispuse la probleme de sănătate mintală comparativ cu indivizii mai puțin sensibili. Constatările sugerează că aceste persoane ar putea beneficia mai mult de intervenții precum mindfulness și tehnici menite să întărească abilitățile de reglare emoțională.

Meta-analiza a 33 de studii – prima de acest fel – a analizat relația dintre sensibilitate și probleme comune de sănătate mintală precum depresia și anxietatea. Cercetătorii au descoperit o legătură pozitivă și semnificativă între cele două, concluzionând că persoanele foarte sensibile sunt mai predispuse să experimenteze depresie și anxietate comparativ cu cele mai puțin sensibile, notează MedicalXpress.

În studiu, sensibilitatea a fost definită ca o trăsătură de personalitate care reflectă capacitatea oamenilor de a percepe și procesa stimuli din mediul înconjurător, cum ar fi lumini puternice, schimbări subtile din mediu sau stările emoționale ale altor persoane. Adesea trecută cu vederea în studiile și practica clinică din domeniul sănătății mintale – unde accentul cade pe neuroticism și asocierea acestuia cu afecțiunile psihice – această cercetare arată că înțelegerea nivelului de sensibilitate al unei persoane este importantă și poate avea implicații terapeutice.

De exemplu, persoanele cu trăsături de sensibilitate mai pronunțate ar putea beneficia mai mult de planuri de tratament ce includ tehnici precum relaxarea aplicată și mindfulness, care pot preveni și recăderile.

Tom Falkenstein, psihoterapeut și doctorand la Queen Mary University of London, a declarat: „Aceasta este cea mai amplă revizuire sistematică despre sensibilitate și sănătate mintală la adolescenți și adulți realizată până acum și prima meta-analiză pe această temă care estimează impactul acestei relații.

Am găsit corelații pozitive și moderate între sensibilitate și diverse probleme de sănătate mintală precum depresia, anxietatea, tulburarea de stres posttraumatic, agorafobia și tulburarea de personalitate evitantă. Constatările noastre sugerează că sensibilitatea ar trebui luată mai mult în considerare în practica clinică, ceea ce ar putea îmbunătăți diagnosticul.”

„În plus, rezultatele noastre ar putea contribui la îmbunătățirea tratamentului pentru aceste persoane. Aproximativ 31% din populația generală este considerată foarte sensibilă și, așa cum arată concluziile noastre, are mai multe șanse să răspundă mai bine la anumite intervenții psihologice decât persoanele mai puțin sensibile. Prin urmare, sensibilitatea ar trebui luată în considerare când se elaborează planuri de tratament pentru tulburări psihice.

Munca noastră arată că este crucial ca nivelul de conștientizare privind sensibilitatea să crească în rândul profesioniștilor din domeniul sănătății mintale, astfel încât clinicienii și practicienii să poată recunoaște această trăsătură la pacienții lor și să adapteze tratamentele în funcție de sensibilitatea acestora.”

Michael Pluess, profesor de psihologie a dezvoltării la University of Surrey și profesor invitat la Queen Mary University of London, a spus: „Aceasta este prima meta-analiză care oferă dovezi solide că persoanele foarte sensibile sunt mai predispuse la probleme comune de sănătate mintală. Totuși, este important de reținut că persoanele foarte sensibile răspund mai bine și la experiențe pozitive, inclusiv la tratament psihologic.

Rezultatele noastre oferă dovezi suplimentare că oamenii sensibili sunt mai afectați atât de experiențe negative, cât și de cele pozitive, iar calitatea mediului lor este deosebit de importantă pentru bunăstarea lor.”

Revizuirea sistematică și meta-analiza celor 33 de studii a fost realizată de o echipă academică din mai multe universități, inclusiv Queen Mary University și University of Surrey.