O tânără din Moscova şi-a „vândut” sufletul pentru a cumpăra păpuşi Labubu…

labubu papusi
Susa Foto:.herworld.com

O tânără din Moscova şi-a „vândut” sufletul pentru a cumpăra păpuşi Labubu şi un bilet la un concert / Biserica Ortodoxă Rusă a declarat-o păcătoasă şi i-a recomandat să se ducă repede la psihiatru

O tânără din Moscova identificată drept Karina şi-a vândut sufletul pentru 100.000 de ruble (1.180 de dolari), cu care a cumpărat o colecţie de păpuşi Labubu şi un bilet la un concert al cântăreţei folk ruse Nadejda Kadişeva, a relatat presa rusă, citată de agenția de știri EFE, informație preluată de Agerpres.

Canalul Mash de pe Telegram a relatat joi că tânăra, în vârstă de 26 de ani, „şi-a vândut oficial sufletul” pentru colecţia de păpuşi şi bilet.

„Biserica Ortodoxă Rusă a declarat-o păcătoasă şi i-a recomandat să se ducă repede la psihiatru (…) înainte de a fi prea târziu”, a relatat canalul.

Totul a început ca o glumă a unui expert în marketing, care s-a identificat drept Dmitri pe contul său de socializare, dar care nu se aştepta să primească vreun răspuns.

„O tânără pe nume Karina a răspuns, a acceptat înţelegerea, a semnat documentul şi l-a pecetluit cu sânge”, a relatat canalul Mash.

Pe contul său de socializare, Dmitri a postat chitanţa pentru plata vânzării sufletului şi o fotografie a tinerei femei care ţine în mână contractul, cu informaţiile sale personale ascunse.

„Tocmai mi-am cumpărat primul suflet. Acordul a fost semnat cu sânge. Mă simt ca Davy Jones, fără îndoială”, a scris el, referindu-se la căpitanul blestemat din saga Piraţii din Caraibe.

Mash susţine că tânăra nu se preocupă prea mult de sufletul ei vândut şi afirmă că îi este indiferent şi că depinde de noul „proprietar” să decidă.

Potrivit publicaţiei, nici Dmitri nu are nici o idee clară în acest sens.

Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă Rusă nu a părut deloc amuzată şi a atras atenţia că tânăra Karina „şi-a vândut cu adevărat sufletul şi, prin urmare, a ales răul”, ba chiar i-a prezis „căderi morale şi personale, boli, suferinţă şi chiar moarte”.

Tags:
