Ricky Martin va concerta în decembrie la Bucureşti

sursa foto: Facebook / Trooper

Ricky Martin va concerta în decembrie la Bucureşti

 Ricky Martin va concerta la Romexpo, în 16 decembrie. Biletele sunt disponibile la rickymartin.emagic.ro, tickets.emagic.ro şi iaBilet, transmite News.ro.

Superstarul internaţional Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său – „Ricky Martin Live”, anunţă organizatorii.

Cunoscut pentru concertele sale electrizante, unde combină ritmurile latino cu influenţe pop şi internaţionale, alături de coregrafii spectaculoase şi o prezenţă scenică irezistibilă, Ricky Martin demonstrează încă o dată că este un entertainer desăvârşit. Concertul va include un setlist cu cele mai mari hituri ale artistului – de la „Livin’ la Vida Loca” şi „She Bangs” până la „María” şi „The Cup of Life”.

Producţia scenică este impresionantă, cu un design vizual atent conceput pentru a amplifica fiecare moment artistic. Lumini de ultimă generaţie, proiecţii vizuale imersive, o trupă live şi şapte dansatori acompaniază show-ul, oferind publicului o experienţă intensă, plină de ritm şi culoare.

Încă de la lansare, turneul Ricky Martin Live a fost întâmpinat cu recenzii entuziaste la nivel internaţional, criticii apreciind energia debordantă, carisma şi vocea inconfundabilă a artistului.

Mai mult decât un simplu concert, Ricky Martin Live 2025 este o celebrare a unei cariere impresionante şi o dovadă că Ricky Martin rămâne unul dintre cei mai spectaculoşi şi iubiţi artişti ai scenei muzicale internaţionale.
Biletele sunt disponibile la rickymartin.emagic.ro, tickets.emagic.ro şi iaBilet, cu locuri in picioare, la categoriile Standing Diamond, Standing Golden si Standing General Access.

Un eveniment organizat de Emagic.

