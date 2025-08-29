O sculptură rară, care reprezintă broaşte şi are o vechime de 3.800 de ani, descoperită în Peru

Arheologii din Peru au dezvăluit joi o sculptură din lut reprezentând două broaşte mici, veche de 3.800 de ani şi atribuită civilizaţiei Caral, considerată cea mai veche din America, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Este pentru prima dată când sunt descoperite sculpturi din lut de acest tip”, a declarat Tatiana Abad, directoarea sitului arheologic Vichama, din nordul statului Peru, locul în care figurina a fost descoperită la începutul acestui an în timpul unor lucrări de conservare.

„În viziunea cosmosului andin, broaştele sunt legate de cultul apei şi de sosirea ploilor”, a adăugat specialista în arheologie, în marja unei conferinţe de presă la Lima.

„Această imagine întăreşte mesajul reliefurilor murale din Vichama, care relatează episoade de penurie şi speranţă în faţa crizelor de mediu provocate de schimbările climatice cu care civilizaţia Caral a trebuit să se confrunte”, a subliniat Ruth Shady, directoarea zonei arheologice din Caral.

Sculptura, lungă de 12 centimetri, reprezintă două broaşte unite la nivelul membrelor inferioare.

Oraşul Vichama a apărut în ultima fază a civilizaţiei Caral, veche de aproximativ 5.000 de ani şi declarată patrimoniu cultural al umanităţii de către UNESCO.

Acest oraş precolumbian se întindea pe o suprafaţă de 25 de hectare şi cuprindea 28 de edificii, inclusiv clădiri publice, pieţe şi zone rezidenţiale, precizează un comunicat al Ministerului Culturii din Peru.

Civilizaţia Caral era o societate precolumbiană complexă, care cuprindea aproximativ treizeci de centre importante de populaţie pe coasta de nord a actualului stat peruan.

Caral este cea mai veche civilizaţie cunoscută de pe continentul american şi a lăsat în urma sa o arhitectură impresionantă, incluzând piramide şi amfiteatre.