O octogenară din Japonia escrocată cu aproape 6.000 de euro de un bărbat care se prezenta drept astronaut aflat într-o situație dificilă în spațiu / I-a cerut bani să cumpere oxigen

O octogenară japoneză a fost escrocată cu 1 milion de yeni (5.773 de euro) după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care l-a cunoscut online şi care se prezenta ca un astronaut aflat într-o situaţie dificilă în spaţiu, a anunţat marţi Poliţia niponă, informează AFP, transmite Agerpres.

Femeia, care locuieşte în nordul insulei Hokkaido, l-a cunoscut în luna iulie pe reţelele de socializare pe un escroc, care se prezenta ca fiind astronaut, a dezvăluit un reprezentant al Poliţiei locale, calificând acest caz drept „o înşelătorie sentimentală”.

După câteva schimburi de mesaje, escrocul i-a spus într-o zi femeii că se afla „în prezent în spaţiu la bordul unui vehicul spaţial”, dar că era „atacat şi avea nevoie de oxigen”, a adăugat poliţistul japonez.

Apoi, escrocul a presat-o să îi dea bani pentru a îl ajuta să cumpere oxigen şi a reuşit să îi sustragă astfel suma de 1 milion de yeni.

Femeia locuieşte singură şi s-ar fi îndrăgostit de el, potrivit presei locale, în timpul acelor discuţii purtate online.

În ianuarie 2025, în Franţa, o femeie al cărei prenume este Anne, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a relatat într-o emisiune de televiziune că i-a plătit suma de 830.000 de euro unui escroc care pretindea că era actorul american Brad Pitt.

El utiliza selfie-uri false şi documente de identitate falsificate, pe care le-a realizat cu ajutorul inteligenţei artificiale.