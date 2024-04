O nouă descoperire într-o piramidă mayașă dezvăluie prăbușirea dramatică a unei dinastii, spun arheologii

Într-un vechi templu-piramidă mayaș din Guatemala, arheologii au descoperit recent oasele carbonizate a cel puțin patru adulți care erau probabil membri ai unui neam regal, transmite CNN. Arderea a indicat o profanare deliberată și potențial publică a rămășițelor lor, potrivit unei noi cercetări.

Oasele oferă o imagine rară a distrugerii intenționate a cadavrelor în cultura mayașă pentru a comemora schimbările politice dramatice.

Toate rămășițele au aparținut unor adulți, iar oamenii de știință au identificat trei dintre indivizi ca fiind de sex masculin. Doi aveau între 21 și 35 de ani, iar unul avea între 40 și 60 de ani, au raportat joi cercetătorii în revista Antiquity. Printre oase se aflau mii de obiecte arse – întregi și în bucăți – inclusiv podoabe corporale din greenstone (minerale verzi, inclusiv jad), pandantive realizate din dinți de mamifere, mărgele din scoici, mozaicuri și arme. Bogăția și abundența lor au dat de înțeles statutul regal al persoanelor din mormânt.

Dar arderea artefactelor și a rămășițelor era neobișnuită pentru regalitate, la fel ca și plasarea lor în această cameră piramidală. Dezvăluirea a aruncat lumină asupra ascensiunii unui nou tip de lider care probabil a redefinit puterea într-o perioadă de transformare a societății, au declarat autorii studiului.

Profanarea ritualică a oaselor și a obiectelor regale

Oamenii de știință au găsit oasele arse și obiectele funerare în 2022, în fundul unei încăperi de sub un templu, sub un amalgam de materiale de construcție. Înmormântarea se afla sub aproximativ 1,5 metri de blocuri mari de piatră folosite în mod obișnuit pentru construcția fațadelor – un aranjament neașteptat pentru persoane cu descendență regală, a declarat autorul principal al studiului, Dr. Christina T. Halperin, profesor asociat de a ntropologie la Universitatea din Montreal.

În mod obișnuit, societățile mayașe păstrau rămășițele regale în spații accesibile, unde vizitatorii puteau face ofrande. Prin comparație, această cameră „nu are toate semnele distinctive ale ceea ce ai avea în mod normal pentru o înmormântare regală”, a spus Halperin. „Ei pur și simplu au aruncat-o în acest loc. Și apoi au aruncat toate umpluturile de construcție chiar deasupra ei”.

Micșorarea și deformarea oaselor carbonizate și rupte au sugerat că acestea au fost arse într-un infern masiv la o temperatură de peste 1.472 de grade Fahrenheit (800 de grade Celsius). Datarea cu radiocarbon – analiza ratelor de descompunere a izotopilor de carbon pentru a determina vârsta unui obiect – a arătat că arderea a avut loc în jurul anilor 773 – 881. Cu toate acestea, analiza a arătat, de asemenea, că oamenii muriseră cu zeci de ani mai devreme; posibil chiar cu un secol înainte ca scheletele lor să fie arse, sugerând că incendiul a fost legat de evenimente care s-au desfășurat cu mult timp după moartea lor, au scris cercetătorii.

„Acesta este un depozit fascinant de rămășițe umane arse și obiecte prețioase legate în mod clar de regalitate”, a declarat pentru CNN, într-un e-mail, Dr. Stephen Houston, profesor de antropologie și de istoria artei și arhitectură la Universitatea Brown din Providence, Rhode Island.

„Halperin este unul dintre cei mai talentați lucrători pe teren”, a spus Houston, care studiază cultura mayașă antică, dar nu a fost implicat în cercetare. „Acest articol exemplifică modul în care ar trebui să interpretăm rămășițele neobișnuite”, a adăugat el.

Focul a luminat ascensiunea unui lider „străin”

Cercetătorii au descoperit rămășițele într-un sit numit Ucanal, situat la aproximativ 249 de mile (400 de kilometri) la nord de Guatemala City. Metropola antică a fost capitala regatului mayaș K’anwitznal, iar în timpul perioadei de apogeu a lui Ucanal, aproximativ din 630 până în anul 1000, așezările orașului acopereau aproximativ 26 de kilometri pătrați (10 mile pătrate).

În jurul începutului secolului al IX-lea, când rămășițele au fost arse, înregistrările mayașe sculptate descriu faptele unui nou conducător numit Papmalil. Numele nu apărea în sculpturile anterioare, „și este posibil să fi fost de origine străină”, urmărind rădăcinile sale la popoarele mayașe din altă regiune, potrivit studiului.

Spre deosebire de regalitatea care l-a precedat, titlul oficial al lui Papmalil – „ochk’in kaloomte”, sau „stăpân occidental” – era asociat cu liderii militari, a spus Halperin. Schimbări cheie în alianțele politice, desființarea vechilor monumente elitiste și crearea de noi clădiri publice au marcat, de asemenea, această perioadă istorică. O ceremonie de ardere a oaselor conducătorilor anteriori ar fi putut evidenția schimbarea de conducere, au raportat cercetătorii.

Profanarea ritualică a rămășițelor regale prin foc nu era necunoscută în cultura mayașă. Maya aveau chiar un termen pentru asta: „och-i k’ak’ t-u-muk-il, „focul a intrat în mormântul său””, au scris cercetătorii. Cu toate acestea, nu existau urme de arsură în camera în care au fost găsite oasele și artefactele, ceea ce sugerează că arderea a avut loc în altă parte.

„Ar fi putut fi arse chiar în mormântul lor original; ar fi putut fi arse într-un spațiu public de piață”, a spus Halperin. Dar oriunde ar fi fost pârjolite rămășițele, un incendiu de o asemenea amploare nu ar fi trecut neobservat.

„A fost o ardere atât de extraordinară încât trebuia să fi fost cunoscută de publicul larg”, a spus ea. După incendiu, plasarea rămășițelor înnegrite în marele templu-piramidă ar fi făcut probabil parte din alte ceremonii de comemorare a ascensiunii lui Papmalil la putere.

Evoluția societății mayașe

Găsirea de dovezi antice mayașe care fac referire la schimbări sociale transformatoare „este foarte interesantă”, a spus Halperin.

„Știm atât de puține lucruri despre politica care se întâmpla în această perioadă și, prin urmare, este un eveniment important care ne ajută să recunoaștem o tranziție politică. Acesta subliniază cu adevărat că da, dinastiile politice s-au prăbușit. Dar există, de asemenea, o reînnoire și o reelaborare a unei societăți în diferite zone ale lumii mayașe”.

Această colecție enigmatică de oase arse și artefacte regale, aruncate într-o cameră și acoperite de umplutura clădirii, „este frumos clarificată de legăturile rituale cu practicile cunoscute din hieroglifele mayașe și cu apariția unei persoane exaltate, deși străine, în înregistrările istorice”, a spus Houston. „Săpături mai ample la Ucanal pot dezvălui și alte valuri în această schimbare de dinastii, poate sub forma unor clădiri incendiate sau schimbări rapide de artefacte”.

Descoperirea oferă, de asemenea, informații despre persistența și continuitatea culturii Maya, a adăugat Halperin.

„Ajută la sublinierea faptului că societățile mayașe nu s-au încheiat atunci când sistemele lor politice s-au schimbat”, a spus ea.