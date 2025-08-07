Egiptul anunţă că marele muzeu din Cairo, care a costat 1 miliard de dolari, se va deschide la 1 noiembrie / Atracţia vedetă: vasta colecţie a lui Tutankhamon

Egiptul a anunţat, miercuri, că Marele Muzeu Egiptean (GEM) se va deschide oficial la 1 noiembrie, lângă piramidele din Giza, după mai multe amânări, informează AFP, preluată de News.ro.

Muzeul, care a costat un miliard de dolari, urmează să găzduiască peste 100.000 de obiecte, dintre care mai mult de jumătate vor fi expuse publicului. Atracţia vedetă va fi vasta colecţie a regelui Tutankhamon, cu peste 5.000 de obiecte.

Cu cinci milioane de vizitatori din întreaga lume aşteptaţi în fiecare an, GEM, care se va întinde pe 50 de hectare, este de aşteptat să dea un impuls major industriei turismului din Egipt.

În cadrul unei reuniuni guvernamentale, prim-ministrul Mustafa Madbouly a declarat că preşedintele Abdel Fattah al-Sissi a aprobat noua dată pentru inaugurare, care a fost programată iniţial pentru 3 iulie, dar amânată din cauza conflictului dintre Israel şi Iran.

Madbouly a declarat că deschiderea muzeului va fi „un eveniment excepţional” care va pune în valoare patrimoniul cultural al Egiptului.

Proiectul a fost întârziat de o serie de eşecuri legate de tensiunile regionale şi pandemia Covid-19.

Odată finalizat, acesta va fi cel mai mare muzeu arheologic din lume dedicat unei singure civilizaţii, potrivit oficialilor egipteni.