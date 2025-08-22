VIDEO Prima zi de lucru a unei femei pompier vegane s-a încheiat cu stingerea unui camion în flăcări în care erau 20 de tone de fripturi

Un departament de pompieri din statul american Missouri a anunțat că prima zi de lucru a unei femei pompier vegane s-a încheiat cu o intervenție pentru aproape 20.000 de kilograme de fripturi ribeye care au luat foc pe autostradă.

Districtul rural de protecție împotriva incendiilor Doolittle a declarat pe rețelele de socializare că echipajele au răspuns luni la un apel privind un incendiu la un tractor cu remorcă pe ruta 174 în direcția est.

„De asemenea, acesta a fost primul incendiu al pompierului stagiar Jenna Ulrich, care a luptat alături de tatăl ei, pompierul Glenn Ulrich. Jenna se află la furtun”, se arată în postare.

O a doua postare includea o fotografie cu Ulrich stingând flăcările.

„Ulrich este singura vegană din departamentul nostru, așa că, în mod firesc, primul ei incendiu a implicat un camion care transporta 20.000 de kilograme de fripturi ribeye”, a declarat departamentul.

Nu au fost raportate victime, dar fripturile au fost „o pierdere totală”.