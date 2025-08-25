O nouă criză a apei potabile în Bulgaria, sunt afectați peste un sfert de milion de localnici

Peste un sfert de milion de bulgari (dintr-o populație totală de circa 6,4 milioane) se confruntă cu dificultăți majore în asigurarea nevoilor sanitare de bază, din cauza unei noi crize a alimentării cu apă, scrie Balkan Insight. Situația a declanșat acuzații de fraudă, neglijență și promisiuni ferme din partea guvernului că va lua măsuri urgente.

Datele oficiale arată că aproximativ 260.000 de cetățeni din 16 orașe și peste 200 de sate au acces extrem de limitat la apă curentă, ceea ce afectează activități elementare precum spălatul, igiena personală și folosirea toaletelor.

Una dintre cele mai afectate localități este Plevna, un oraș din centrul țării cu 110.000 de locuitori, unde apa este disponibilă doar două ore și jumătate pe zi, între 19:00 și 21:30.

„Pierdem mai mult de jumătate din cantitatea de apă care intră în sistem”, a declarat inginerul Teodora Pakuleva de la Asociația Apelor din Bulgaria, pentru radioul public.

„Rețeaua are peste 40 de ani și este atât de degradată încât creează probleme mai mari decât putem gestiona”, a adăugat ea, subliniind urgența identificării unor surse alternative și a realizării unor conexiuni de rezervă.

Nemulțumirea populației a dus la proteste masive în Plevna săptămâna trecută. În replică, ministrul Dezvoltării Regionale, Ivan Ivanov, a anunțat că a dispus începerea lucrărilor de reabilitare a rețelei din Pleven.

„Problemele generale care duc la această criză sunt lipsa resurselor subterane, mai ales în localitățile mici”, a declarat Ivanov, menționând că Pleven și zonele învecinate se bazează pe râurile din apropiere pentru alimentare.

După o ședință de urgență în Parlament, autoritățile au decis formarea, în următoarele două săptămâni, a unui consiliu național de experți pentru a găsi soluții pe termen scurt și lung.

Oficialii recunosc că infrastructura este principalul vinovat. În mai, Iliyana Todorova, director în cadrul Ministerului Mediului și Apelor, a precizat că 60% din apa destinată gospodăriilor nu ajunge la consumatori, iar în unele orașe pierderile sunt chiar mai mari.

Problemele nu afectează doar populația urbană. Fermierii și agricultorii avertizează de luni de zile că aprovizionarea neregulată cu apă compromite culturile și producția agricolă.

Factori ignorați și suspiciuni de fraudă

Autoritățile recunosc că schimbările climatice au amplificat criza, însă până acum nu există o strategie clară pentru adaptare. În ciuda investițiilor declarate, eficiența acestora este pusă sub semnul întrebării.

Între 2007 și 2020, statul bulgar a investit 1,84 miliarde de euro în proiecte de modernizare a sistemelor de alimentare și canalizare, iar între 2022-2024, EMAFE a alocat 42,9 milioane de euro pentru proiecte locale. Cu toate acestea, rețeaua rămâne în mare parte învechită.

Mai mult, în august 2024, Parchetul European a anunțat suspiciuni de fraudă într-un proiect de 2,6 milioane de euro finanțat din fonduri UE, destinat reabilitării unei rețele de apă într-o municipalitate neprecizată. Până acum, nu există informații despre continuarea anchetei.

Crizele de apă nu sunt o noutate pentru Bulgaria. În 2019 și 2020, orașul industrial Pernik a rămas aproape fără apă după secarea temporară a barajului Studena. Atunci, scandalul gestionării defectuoase a fondurilor a dus la arestarea ministrului Mediului, Neno Dimov, primul ministru în funcție arestat în istoria post-comunistă a țării. Procesul său este încă în desfășurare.

Astăzi, Pernik se numără din nou printre localitățile afectate, cu restricții la apă încă din luna mai. În paralel, problemele de poluare a resurselor au fost ignorate ani la rând, așa cum s-a întâmplat în cazul lacului Varna, unde fostul primar a fost acuzat în 2022 că nu a intervenit în fața contaminării repetate cu ape uzate.

Criza actuală scoate la iveală nu doar vulnerabilitatea infrastructurii bulgare, ci și deficiențele cronice în gestionarea resurselor și a fondurilor. În timp ce autoritățile promit soluții rapide, populația rămâne sceptică și continuă să iasă în stradă.