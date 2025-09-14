O dronă ucraineană a lovit o fabrică chimică din regiunea Perm Krai din Rusia, la 1.800 km de graniță – presă

O dronă ucraineană a lovit fabrica Metafrax Chemicals din regiunea Perm Krai din Rusia, sâmbătă seară, a raportat canalul de ştiri al opoziţiei ruse Astra, citând imagini filmate de locuitorii din zonă, informează Kyiv Independent, citat de News.ro.

Regiunea Perm Krai se află la peste 1.800 de kilometri de graniţa ruso-ucraineană.

În jurul orei locale 21:20, guvernatorul regiunii Perm Krai, Dmitri Mahonin, a raportat că o dronă ucraineană a lovit o întreprindere industrială din oraşul Gubaha. El nu a dezvăluit detalii despre identitatea întreprinderii.

Nu au existat victime, iar întreprinderea continuă să funcţioneze normal, a afirmat Mahonin.

Astra a identificat ulterior ţinta ca fiind fabrica Metafrax Chemicals, un complex important situat în Gubaha.

Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica aceste date în mod independent.

În 2023, fabrica Metafrax Chemicals din Gubaha a lansat o nouă unitate de producţie de amoniac-uree-melamină (AUM) care, potrivit rapoartelor, a produs 300.000 de tone de amoniac în primele opt luni. Compania a fost sancţionată de Marea Britanie şi Ucraina.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri cu drone de lungă distanţă asupra ţintelor industriale şi militare de pe teritoriul rus. Agenţia de informaţii militare a Ucrainei (HUR) a efectuat un atac cu drone pe 12 septembrie asupra unei importante rafinării de petrol din Republica Başkortostan din Rusia, la 1.500 de kilometri (930 mile) de graniţă, potrivit surselor de informaţii.