O delegaţie de congresmeni americani, în vizită în China pentru stabilizarea relaţiilor bilaterale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un grup de congresmeni americani a sosit duminică în China, aceasta fiind prima delegaţie a Camerei Reprezentanţilor a SUA care efectuează o vizită în China din 2019, în contextul în care cele mai mari două economii ale lumii îşi intensifică eforturile pentru stabilizarea relaţiilor bilaterale, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Delegaţia bipartizană a Congresului SUA urmează să se întâlnească cu premierul chinez Li Qiang la Marea Sală a Poporului din Beijing, potrivit unui comunicat publicat de ambasada SUA în China.

Vizita delegaţiei americane, anunţată luna aceasta, are loc în urma unei convorbiri telefonice de vineri între preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping, în momentul în care ambele ţări caută o cale de ieşire dintr-o perioadă de relaţii tensionate, exacerbate de tensiunile comerciale, restricţiile SUA asupra exporturilor de semiconductori către China, proprietatea asupra TikTok, activităţile chineze în Marea Chinei de Sud şi chestiuni legate de Taiwan, pe care Beijingul îl consideră parte a teritoriului său.

Delegaţia SUA este condusă de reprezentantul democrat Adam Smith. Acesta a fost preşedintele Comitetului pentru Forţele Armate al Camerei Reprezentanţilor, care supraveghează activitatea Departamentului Apărării şi a forţelor armate ale SUA.

Smith a declarat pentru NBC News pe 9 septembrie că lansarea dialogului bilateral este importantă.

La scurt timp după anunţarea vizitei, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avut prima sa conversaţie cu omologul său chinez, Dong Jun, subliniind că Statele Unite nu doresc un conflict cu China, ci îşi vor proteja interesele vitale în regiunea Asia-Pacific.