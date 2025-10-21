O curte de apel consideră că Trump poate desfăşura Garda Naţională la Portland / Trump a anunțat în septembrie că va trimite 200 de soldaţi în oraş

O curte de apel a decis luni că preşedintele american Donald Trump are autoritatea de a desfăşura Garda Naţională la Portland, oraş democrat din vestul Statelor Unite, în timp ce cazul este soluţionat pe fond, relatează AFP, transmite Agerpres.

Curtea a decis că „este probabil ca preşedintele să-şi fi exercitat în mod legal autoritatea legală” trimiţând soldaţi din acest corp de rezervă al armatei.

Astfel, a anulat decizia unei judecătoare de la o instanţă inferioară care a blocat desfăşurarea în acest oraş din Oregon, pe care Trump l-a descris ca fiind „devastat de război”, o analiză complet respinsă de autorităţile locale.

Miliardarul republican şi-a anunţat la sfârşitul lunii septembrie intenţia de a trimite 200 de soldaţi în oraş. Această măsură extrem de controversată a fost deja implementată în Los Angeles, Washington şi Memphis, iar administraţia sa încearcă să o folosească şi la Chicago.

În Portland, numeroase manifestaţii au avut loc în ultimele luni pentru a contesta politica migratorie a preşedintelui, în jurul unei clădiri a poliţiei imigraţiei (ICE).

În timpul acestor evenimente, unii protestatari s-au îmbrăcat în unicorni sau broaşte, iar forţele de ordine au folosit uneori gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea.

Aceste tulburări sunt în mare măsură gestionabile de către forţele de ordine locale, potrivit guvernatoarei Oregonului, Tina Kotek, care exercită autoritate comună cu preşedintele asupra Gărzii Naţionale a statului său şi nu a considerat niciodată necesar să folosească aceşti soldaţi.

„Nu există nicio insurecţie, nu există nicio ameninţare la adresa securităţii naţionale şi nu este nevoie de trupe militare în marele nostru oraş”, a denunţat democrata la începutul lunii octombrie.

Iniţial, o judecătoare a fost de acord cu ea, blocând temporar desfăşurarea de trupe deoarece nu exista „pericol de rebeliune”.

Dar în decizia lor pronunţată luni, doi dintre cei trei judecători ai curţii de apel consideră că Trump este în dreptul său. Nu pentru că există o rebeliune, ci pentru că preşedintele poate apela la Garda Naţională atunci când „nu este în măsură, cu forţe regulate, să execute legile Statelor Unite”.

Acest cadru, susţin ei, se aplică evenimentelor din jurul clădirii ICE din Portland, unde manifestanţii interferează cu activitatea poliţiei imigraţiei.

Această opinie este contestată vehement de a treia judecătoare a instanţei, Susan Graber, care a avertizat împotriva unei hotărâri judecătoreşti periculoase pentru întregul sistem Statelor Unite.

„Decizia de astăzi nu este pur şi simplu absurdă”, a subliniat ea într-o opinie separată, amintind incongruenţa de a considera Portlandul o „zonă de război” atunci când protestatarii sunt îmbrăcaţi în „costume de pui”.

„Aceasta erodează principiile constituţionale fundamentale”, a adăugat ea. Şi anume, „controlul suveran al statelor asupra miliţiilor lor şi drepturile cetăţenilor garantate de Primul Amendament de a se aduna şi de a se opune politicilor şi acţiunilor guvernamentale”.