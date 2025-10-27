O comună din Arad trece pe încălzire pe bază de biogaz și biomasă / E prima comună din România care renunța la încălzirea tradițională pe bază de lemne sau cărbuni

O comună din Arad trece pe încălzire pe bază de biogaz și biomasă, în urma unui proiect de 8,6 milioane de euro, din care 85% reprezintă finanțare europeană, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Cea mai mare investiție din comuna Seleuș va permite localnicilor să iși încălzească locuințele și serele cu o tehnologie inedită.

Sistemul, care este aproape gata, va produce energie electrică și termică folosind resturi vegetale și deșeuri menajere.

“Seleușul este prima comună din România unde se va renunța la încălzirea tradițională pe bază de lemne sau cărbuni, gospodăriile urmând să fie racordate la o centrală termică nouă pe bază de biogaz și biomasă. Proiectul are o valoare de 8,6 milioane de euro, din care 85% reprezintă finanțare europeană, diferența din finanțare fiind de la Consiliul Județean și administrația locală. Costurile cu încălzirea gospodărilor se vor reduce la un sfert. Un număr de 500 de racorduri vor fi făcute în prima fază la Seleuș, iar ulterior, în cele două sate aparținătoare, Moroda și Iermata”, spune Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Primarul comunei Seleuș, Cristian Branc spune că echipamentul, achiziționat din Spania, a fost livrat în țară și estimează ca până la finalul anului lucrările să vor încheia.