O cazarmă din capitala Mexicului, atacată în cursul unei manifestaţii ce comemora dispariţia a 43 de studenţi

Manifestanţii au intrat cu un camion în poarta unei cazărmi militare din Ciudad de Mexico în timpul unui miting, joi, desfăşurat în capitala mexicană pentru a marca a unsprezecea comemorare a dispariţiei a 43 de studenţi, conform unor imagini difuzate de televiziunea locală, scrie AFP, citată de Agerpres.

Bărbaţi cu faţa acoperită au intrat cu vehiculul într-o poartă a cazărmii şi apoi i-au dat foc, conform imaginilor difuzate de canalele locale. Autorităţile nu au raportat răniţi.

Studenţii de la şcoala normală din Ayotzinapa au dispărut în noaptea de 26 septembrie 2014, în oraşul Iguala (statul Guerrero, sud), în ceea ce este considerat una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului din Mexic.

Nu a fost pronunţată nicio condamnare în acest caz emblematic al celor 120.000 de persoane dispărute din Mexic, care implică poliţişti, traficanţi de droguri şi probabil ofiţeri militari. Au fost găsite doar rămăşiţele carbonizate a trei victime.

Înainte de fiecare comemorare, familiile şi studenţii de la aceeaşi universitate ca şi persoanele dispărute au obiceiul de a protesta pentru a cere dreptate.

În 2024, pentru a marca un deceniu de la dispariţie, protestatarii au intrat cu o dubă într-o poartă a palatului guvernamental în timp ce preşedintele mexican de atunci, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), îşi ţinea conferinţa de presă obişnuită.

Cazarma vandalizată joi fusese deja atacată în 2022, când protestatarii au distrus o poartă cu grilaj.

Sub fostul preşedinte López Obrador, o comisie a vorbit despre o „crimă de stat” şi a recunoscut responsabilitatea armatei, fie direct, fie din neglijenţă.