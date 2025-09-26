Rezultatele zilei din Europa League: Panathinaikos, cea mai clară victorie
Panathinaikos Atena a reușit scorul zilei în meciurile de joi disputate în Europa League, grecii trecând, scor 4-1, în deplasare, de Young Boys Berna (viitoarea adversară a FCSB-ului) în prima etapă din faza principală a competiției.
În minutul 19, Panathinaikos conducea cu un neverosimil 3-0, iar tabela a consemnat la final scorul de 4-1 pentru eleni pe terenul celor de la Young Boys Berna.
Într-un alt meci al serii, Ionuț Radu a fost integralist între buturile celor de la Celta Vigo în înfrângerea, scor 1-2, înregistrată pe terenul celor de la VfB Stuttgart.
În fine, Olympique Lyon s-au impus la Utrecht, scor 1-0, într-un meci condus la centru de Horaţiu Feşnic, ajutat de Valentin Avram şi Alexandru Cerei la cele două tuşe.
S-au disputat joi în Europa League, faza principală
- Glasgow Rangers – Genk 0-1 (Hyeon-Gyu Oh 55)
- Salzburg – FC Porto 0-1 (William Gomes 90+3)
- Aston Villa – Bologna 1-0 (McGinn 13)
- Ferencvaros – Viktoria Plzen 1-1 (Pesic 90+4 / Durosinmi 16)
- Young Boys Berna – Panathinaikos Atena 1-4 (Janko 25 / Swiderski 10, Zaroury 13, 19, 58)
- VfB Stuttgart – Celta Vigo 2-1 (Bouanani 51, El Khannouss 68 / Borja Iglesias 86)
- FC Utrecht – Olympique Lyon 0-1 (Tessmann 75)
- Lille – Brann 2-1 (Igamane 54, Giroud 80 / S. Magnusson 60)
- Go Ahead Eagles – FCSB 0-1 (Miculescu 13).
