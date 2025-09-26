Rezultatele zilei din Europa League: Panathinaikos, cea mai clară victorie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Panathinaikos Atena a reușit scorul zilei în meciurile de joi disputate în Europa League, grecii trecând, scor 4-1, în deplasare, de Young Boys Berna (viitoarea adversară a FCSB-ului) în prima etapă din faza principală a competiției.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În minutul 19, Panathinaikos conducea cu un neverosimil 3-0, iar tabela a consemnat la final scorul de 4-1 pentru eleni pe terenul celor de la Young Boys Berna.

Într-un alt meci al serii, Ionuț Radu a fost integralist între buturile celor de la Celta Vigo în înfrângerea, scor 1-2, înregistrată pe terenul celor de la VfB Stuttgart.

În fine, Olympique Lyon s-au impus la Utrecht, scor 1-0, într-un meci condus la centru de Horaţiu Feşnic, ajutat de Valentin Avram şi Alexandru Cerei la cele două tuşe.

S-au disputat joi în Europa League, faza principală