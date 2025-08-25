G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O arhitectă din Timișoara lansează aplicația “Pedale”: rute sigure, raportare de probleme…

Bicicletă mountain bike pe dealuri, în timpul unui concurs.
Cu bicicleta pe dealuri / Sursa foto: Roxana Lupu / Facebook

O arhitectă din Timișoara lansează aplicația “Pedale”: rute sigure, raportare de probleme și sprijin în caz de furt / ”Oamenii să poată să aibă o vedere de ansamblu cum arată traseul lor”

Travel25 Aug 0 comentarii

Comunitatea de bicicliști din Timișoara va avea la dispoziție o aplicație nouă care conține hărți cu rute sigure, evaluează starea pistelor existente și include o funcție de raportare a problemelor din trafic, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Proiectul “Pedale” este finalist în acceleratorul inVest, finanțat printr-o inițiativă de mobilitate a Uniunii Europene, susținută la nivel regional de ADR Vest.

Inițiatoarea proiectului, arhitecta Alexandrina Ciortuz, își propune să mobilizeze amatorii de pedalat din Timișoara.

“Lucrul principal este să-ți ofere traseul de la A la B, să ai anumite filtre, să poți să alegi cel mai rapid, cel mai sigur sau cel mai frumos traseu, în cazul în care vrei să mergi să faci ceva recreațional. Oamenii să poată să aibă o vedere de ansamblu cum arată traseul lor, cât va dura, asta este posibil să-i încurajeze. Acesta este primul aspect care mi se pare relevant de avut. Un alt aspect este să poată oamenii să spună ‘uite aici s-a deteriorat pista’. Ar fi după aceea feedback-ul pe care noi, după ce primim datele din aplicație să le putem da către primărie sau, de exemplu, CJT”, spune Alexandrina Ciortuz.

Pe termen lung, aplicația “Pedale” își propune să devină și o platformă de sprijin în cazurile de furt de biciclete, printr-un sistem de înregistrare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.