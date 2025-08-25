O arhitectă din Timișoara lansează aplicația “Pedale”: rute sigure, raportare de probleme și sprijin în caz de furt / ”Oamenii să poată să aibă o vedere de ansamblu cum arată traseul lor”

Comunitatea de bicicliști din Timișoara va avea la dispoziție o aplicație nouă care conține hărți cu rute sigure, evaluează starea pistelor existente și include o funcție de raportare a problemelor din trafic, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Proiectul “Pedale” este finalist în acceleratorul inVest, finanțat printr-o inițiativă de mobilitate a Uniunii Europene, susținută la nivel regional de ADR Vest.

Inițiatoarea proiectului, arhitecta Alexandrina Ciortuz, își propune să mobilizeze amatorii de pedalat din Timișoara.

“Lucrul principal este să-ți ofere traseul de la A la B, să ai anumite filtre, să poți să alegi cel mai rapid, cel mai sigur sau cel mai frumos traseu, în cazul în care vrei să mergi să faci ceva recreațional. Oamenii să poată să aibă o vedere de ansamblu cum arată traseul lor, cât va dura, asta este posibil să-i încurajeze. Acesta este primul aspect care mi se pare relevant de avut. Un alt aspect este să poată oamenii să spună ‘uite aici s-a deteriorat pista’. Ar fi după aceea feedback-ul pe care noi, după ce primim datele din aplicație să le putem da către primărie sau, de exemplu, CJT”, spune Alexandrina Ciortuz.

Pe termen lung, aplicația “Pedale” își propune să devină și o platformă de sprijin în cazurile de furt de biciclete, printr-un sistem de înregistrare.