O actriță din Harry Potter își deschide cont pe o platformă de adulți pentru „a scăpa de datorie”

Jessie Cave își începe un cont OnlyFans cu caracter non-sexual. Ea nu este prima persoană din industria divertismentului care a apelat la platforma social media pentru un venit suplimentar, transmite Euronews.

Jessie Cave, actrița din Harry Potter, a dezvăluit că începe un cont OnlyFans pentru a o ajuta să „scape de datorii” și să se „responsabilizeze”.

Caven, care a portretizat personajul Lavender Brown în trei filme din franciza Harry Potter, a precizat că natura contului va fi una non-sexuală și ar oferi în schimb abonaților „cele mai bune sunete de păr de calitate”, cu scopul de a face apel la persoanele cu un fetiș de păr.

Vorbind pe podcast-ul ei , Before We Break Up Again, actrița în vârstă de 37 de ani a spus: „Lansez un OnlyFans de păr – acesta este în întregime pentru conținutul bazat pe păr. Este foarte mult orientat către persoanele care au un interes sau un fetiș pentru păr.”

„Este un fetiș. Fetiș nu înseamnă neapărat sexual”.

Cave, care a apărut, de asemenea, în filme precum Great Expectations și în seriale de televiziune precum Black Mirror și The Baby, a explicat că face deja o mulțime de videoclipuri cu părul ei pe Instagram și a observat că există mult interes în zona de nișă, care a fost „eliberatoare” și „împuternicitoare”.

Pe contul ei de Substack autointitulat, Brown a intrat în detalii suplimentare: „Un an. Voi încerca timp de un an. Scopul meu? Să pun casa în siguranță, să acopăr tapetul cu arsenic/plumb, să construiesc un acoperiș nou etc. Scopul meu? Să ies din datorii. Scopul meu? Să-mi dau putere? Să le dovedesc celor din trecut care m-au judecat greșit că nu sunt atât de dulce? Să investesc timp în ceva în care nu am investit niciodată înainte: iubirea de sine.”

„Au fost anii mei de convenții Harry Potter de fapt cercetare?”, a adăugat ea. „(Se simte) ca și cum aș face ceva obraznic, ceva un pic aiurea. Îmi place asta. Ruperea cărții de reguli a actriței bune.”

Cave nu este prima persoană din industria divertismentului care a apelat la OnlyFans pentru un venit suplimentar.

Cântăreața și compozitoarea Lily Allen a dezvăluit anul trecut că un cont de OnlyFans pe care l-a deschis și unde postează poze cu picioarele ei îi aduce mai mulți bani decât fluxurile sale muzicale de pe Spotify.

„Imaginează-ți că ești artist și ai aproape opt milioane de ascultători lunari pe Spotify, dar câștigi mai mulți bani dacă 1.000 de oameni se abonează la poze cu picioarele tale”, a scris ea pe X la acea vreme. „Nu urâți jucătorul, urâți jocul”.

Cântăreața și compozitoarea britanică Kate Nash a deschis un cont OnlyFans („Butts 4 Tour Busses”) pentru a-și finanța turneul european, în timp ce vedeta din The Sopranos, Drea de Matteo, a declarat că profilul său de OnlyFans „i-a salvat viața” atunci când era aproape de a rămâne fără adăpost. Într-adevăr, ea a declarat că a reușit să prevină executarea silită a casei sale prin deschiderea unui cont OnlyFans.

„Ne-a salvat”, a declarat De Matteo pentru DailyMail la acea vreme. „OnlyFans mi-a salvat viața, 100 la sută. Nu pot să cred că spun asta, dar chiar ne-a salvat. Oricine vrea să mă condamne și să mă pună la pământ, n-are decât. Sper doar să nu vă aflați niciodată în poziția în care am fost eu, să am grijă de doi copii mici. Mi-a salvat casa de mulți ani, care era foarte importantă pentru noi. Și dincolo de toate acestea, mi-a dat suficienți bani pentru a demara și finanța Ultrafree.”

Alte celebrități, precum Iggy Azalea și Tyga, postează, de asemenea, conținut pe site pentru abonații care plătesc o taxă, sporind popularitatea platformei de socializare ca mijloc de creștere a veniturilor – în special atunci când oportunitățile se termină.