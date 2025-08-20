Număr record de cazuri de boli transmise de ţânţari în Europa, anunță Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor

Europa a înregistrat în acest an un număr record de cazuri de boli transmise de ţânţari, cum ar fi chikungunya şi virusul West Nile, o „nouă normalitate” creată de schimbările climatice, a anunţat miercuri Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC), transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Europa se confruntă cu sezoane de boli transmite de ţânţari mai lungi şi mai intense, a explicat ECDC într-un comunicat.

„Această schimbare este cauzată de factori climatici şi de mediu, cum ar fi creşterea temperaturilor, verile mai lungi, iernile mai blânde şi schimbările în regimul de precipitaţii – probleme care se combină şi creează un mediu favorabil pentru ţânţari, în care aceştia prosperă şi transmit virusuri”, conform ECDC.

Directoarea centrului, Pamela Rendi-Wagner, a estimat că Europa intră într-o nouă fază, în care o perioadă de transmitere „mai lungă, mai răspândită şi mai intensă a bolilor vehiculate de ţânţari devine noua normalitate”.

Ţânţarul capabil să răspândească virusul chikungunya, Aedes albopictus (numit şi ţânţarul tigru asiatic) s-a stabilit în prezent în 16 ţări europene şi 369 de regiuni, comparativ cu doar 114 regiuni în urmă cu un deceniu, potrivit ECDC.

Până în prezent, în 2025, Europa a înregistrat 27 de cazuri de chikungunya, un nou record pentru acest continent.

În Franţa, pentru prima dată, un caz transmis local a fost raportat în Alsacia, în nord-est. Acesta este „un eveniment excepţional la această latitudine, care evidenţiază expansiunea continuă către nord a riscului de transmitere”, a subliniat agenţia.

Între 1 ianuarie şi 13 august, opt ţări europene au înregistrat 335 de cazuri de transmitere locală a virusului West Nile şi 19 decese. Italia este ţara cea mai afectată, cu 274 de cazuri de infectare.

„Pe măsură ce peisajul bolilor transmise de ţânţari evoluează, tot mai multe persoane vor fi expuse riscului în Europa în viitor”, a rezumat Céline Gossner, şefa Departamentului de boli alimentare, hidrice, vectoriale şi zoonotice din cadrul ECDC.

Gossner a adăugat că prevenţia este mai importantă ca niciodată, atât prin iniţiative publice coordonate, cât şi prin măsuri de protecţie personală.

ECDC a îndemnat populaţia din regiunile afectate să se protejeze de ţânţari folosind substanţe repelente, purtând bluze cu mânecă lungă şi pantaloni lungi şi instalând plase de ţânţari.